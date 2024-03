Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (22.03.2024/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS).PORR habe gestern überzeugende Geschäftszahlen für 2023 und einen positiven Ausblick auf das laufende Jahr vorgelegt. Der Analyst erachte den weiterhin signifikanten Abschlag zur Bewertung der Peergroup als ungerechtfertigt.Der Konzernumsatz habe mit 6.048,5 Mio. EUR (+4,5% yoy) im Rahmen der Analysten-Erwartungen gelegen (6.067,5 Mio. EUR; Konsens: 6.102,4 Mio. EUR). Bei einer Produktionsleistung in Höhe von 6.577 Mio. EUR sei auch die Guidance (6,5 bis 6,7 Mrd. EUR) solide erreicht worden. Auftragsseitig habe PORR auf Gesamtjahressicht ein Plus von 2,6% yoy auf 6.835 Mio. EUR erzielt. Für Q4 impliziere dies aufgrund der außergewöhnlich hohen Vorjahresbasis (AE Q4/22: 2.042 Mrd. EUR) zwar einen markanten Rückgang von 24,7% yoy, dieser sei jedoch geringer ausgefallen als erwartet. Vielmehr stelle der Auftragsbestand von 8,452 Mrd. EUR per 31.12. (Vj.: 8,204 Mrd. EUR) einen neuen Rekordwert zum Jahresbeginn dar.PORR sei in beinahe allen Segmenten eine Profitabilitätssteigerung gelungen. Die Ausnahme habe Polen gebildet (EBT-Marge 2023: 1,8% vs. Vj.: 2,6%), wo laut Vorstand noch zahlreiche ältere Hochbauaufträge mit hohen Kostensteigerungen, die nicht vollumfänglich hätten weitergereicht werden können, abgearbeitet worden seien. In Summe habe PORR jedoch ein Rekord-EBIT von 140,3 Mio. EUR (Konsens: 141,2 Mio. EUR) bzw. ein EBT von 130,7 Mio. EUR (Konsens: 128,2 Mio. EUR) erzielt.Ergebnisseitig sei die Guidance (EBT: 125 bis 130 Mio. EUR) damit sogar marginal übertroffen worden. Auch die EPS seien mit 2,21 EUR (Konsens: 2,04 EUR) ebenso wie der FCF mit 99,4 Mio. EUR (Konsens: 82,0 Mio. EUR) höher ausgefallen als antizipiert. Zwar sei der Dividendenvorschlag mit 0,75 EUR je Aktie etwas geringer als erwartet (Konsens: 0,80 EUR), bedeute aber eine dennoch attraktive Dividendenrendite von knapp 6%.Zwar dürfte das Margenprofil von PORR auch bei Erreichen dieses Zielwerts noch unterhalb des Profitabilitätsniveaus der Peers (⌀-EBIT-Marge 2025e: 4,1%) rangieren. Den hartnäckigen Bewertungsabschlag (PORR EV/EBIT 2024e: 4,0x vs. Peers: 9,4x) erachte der Analyst jedoch als deutlich zu hoch. Der krisenresiliente Infrastrukturbau ermögliche PORR eine Fortsetzung desprofitablen Wachstums.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, sieht sich in der positiven Sicht auf den Investment Case bestätigt und bekräftigt seine Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 20,00 EUR für die PORR-Aktie. (Analyse vom 22.03.2024)