Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (01.12.2022/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS).PORR 9M/22: Verbesserung der EBT-Marge gelungen: PORR habe die Produktionsleistung um 9,4% ggü. dem Vj-zeitraum deutlich steigern können und habe die Analystenerwartungen übertroffen. Nach dem erwarteten Rückgang bei den Auftragseingängen sei die Book-to-bill-ratio auf 1,02 zurückgefallen. Der Durchschnittswert für die letzten vier Quartale liege mit 1,01 ebenfalls weiterhin über "1". Für das ganze Jahr 2023e bestehe eine gute Visibilität dank voller Auftragsbücher (AB bei 7,86 Mrd. Euro) und einem diversifizierten Portfolio.Das EBT habe mit 57,5 Mio. Euro ebenfalls über den Analystenerwartungen gelegen. Es enthalte einen Einmalertrag in nicht genannter Höhe aus einem Beteiligungsverkauf.PORR habe Ausblick für 2022e moderat erhöht: PORR erwarte jetzt eine PL von etwa 6,0 Mrd. Euro, verglichen mit bisher 5,7-5,9 Mrd. Euro. Becker habe seine Schätzung auf 5,97 (bisher: 5,85) Mrd. Euro angehoben. Für das EBT sei das Ziel jetzt auf "mehr als 100 Mio. Euro" konkretisiert worden. Becker bestätige mit 110 Mio. Euro seine Erwartung. Sehr wichtig sei aus Sicht des Analysten die Bestätigung des Mittelfristziels für 2025e von 3%.Das FMR-Kursziel steigt von 17,90 Euro auf 18,20 Euro (+1,7%) je Aktie: Nach der leichten Anhebung unserer Prognosen hat sich unser Kursziel moderat erhöht, so der Analyst von FMR Research. Bezüglich der Segmente sehe Becker die Mittelfristziele für die PL und die EBT-Margen (rund 3,0% im Konzern) weiterhin als erreichbar an.Der Investment Case für die PORR-Gruppe sei aus Sicht des Analysten weiterhin intakt. PORR habe ein gutes Verhältnis zwischen öffentlichen und privaten Aufträgen und der Anteil des Wohnungsbaus am Auftragsbestand liege derzeit bei unter 15%.Winfried Becker, Analyst von FMR Research, bestätigt seine "kaufen"-Empfehlung für die PORR-Aktie. (Analyse vom 01.12.2022)