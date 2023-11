Börsenplätze PORR-Aktie:



Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (24.11.2023/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS).Die PORR habe gestern die Kennzahlen zum dritten Quartal 2023 bekannt gegeben und steuere unter Bestätigung der Guidance weiterhin auf ein starkes Gesamtjahresergebnis zu.Nach 9M verfüge PORR weiterhin über ein sattes Auftragspolster, das mit 8,701 Mrd. Euro zwar leicht unter dem Rekordwert per 30.06. (8,995 Mrd. Euro) rangiere, gegenüber dem Vorjahr aber um knapp 11% habe gesteigert werden können und dem Unternehmen nach wie vor eine hohe Visibilität von über einem Jahr verleihe. Den leichten Rücksetzer im Auftragseingang des Q3 (-5,2% yoy auf 1,490 Mrd. Euro; Book-to-Bill-Ratio: 0,95x) werte Speck daher als unproblematisch und Ausdruck der selektiven Projektakquise. Zu den Top-Orders aus Q3 würden u.a. der Bau des Pumpspeicherkraftwerks Ebensee in Österreich (Auftragsvolumen: 167,0 Mio. Euro), ein Innovations-Zentrum für AIXTRON in Deutschland (82,3 Mio. Euro) sowie die Erweiterung der Pommerschen Medizinischen Universität in Polen (47,4 Mio. Euro) zählen, was erneut die geringe Abhängigkeit vom Wohnungsbau (6% des Auftragseingangs in Q1-Q3; 8% des Auftragsbestands per 30.09.) unterstreiche.Die Konzernerlöse hätten in Q3 nur geringfügig um 0,9% yoy auf 1.569,0 Mio. Euro zugelegt, dennoch habe PORR auf Basis einer deutlich verbesserten Rohertragsmarge von 31,6% (+310 BP yoy) sowie eines starken Ergebnisbeitrags der at equity bilanzierten Unternehmen die erhöhten Quoten beim Personalaufwand (+160 BP yoy) und den SBAs (+150 BP yoy) überkompensieren können. Dies sei bei einem annähernd unveränderten Finanzergebnis in einem Q3-EBT von 40,5 Mio. Euro gemündet (Marge: 2,6%; Vj.: 35,5 Mio. Euro bzw. 2,3%).PORR arbeite weiterhin erfolgreich an einer nachhaltigen Profitabilitätssteigerung.Patrick Speck, Analyst der Montega AG, hält die PORR-Aktie unter Value-Gesichtspunkten (2023e: KGV 6,3x; KBV 0,6x) für deutlich zu günstig bewertet und bekräftigt das Rating "kaufen" und das Kursziel von 20,00 Euro. (Analyse vom 24.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link