Börsenplätze PORR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PORR-Aktie:

12,24 EUR +1,66% (04.09.2023, 22:26)



Wiener Börse-Aktienkurs PORR-Aktie:

12,18 EUR -0,49% (05.09.2023, 10:16)



ISIN PORR-Aktie:

AT0000609607



WKN PORR-Aktie

850185



Ticker-Symbol PORR-Aktie:

ABS2



Wiener Börse-Symbol PORR-Aktie:

POS



Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (05.09.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt die Coverage für die Aktie der PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) mit dem Rating "kaufen" auf.Die PORR zähle zu den führenden europäischen Baukonzernen und biete sowohl im Hoch- als auch im Tief- und Infrastrukturbau ganzheitliche Baulösungen aus einer Hand an. Den Schwerpunkt des Auftragsportfolios würden traditionell anspruchsvolle Infrastruktur- und Tiefbauprojekte bilden, die in 2022 rund 53% der Produktionsleistung ausgemacht hätten. Das in H1/23 auf ein Rekordvolumen i.H.v. 8,995 Mrd. Euro weiter ausgebaute Orderbuch (+11,7% yoy; +9,5% qoq) weise aktuell sogar einen Anteil von ca. 58% aus diesen beiden Bausparten auf, während der kriselnde Wohnungsbau lediglich für rund 8% stehe.Trotz der gegenwärtig allgemein negativen Stimmungslage für die europäische Baubranche sollte das Marktvolumen getragen von den strukturellen Wachstumstreibern Demografie, Dekarbonisierung, Deglobalisierung und Digitalisierung bis 2028 auf über 3,7 Billionen Euro anwachsen (CAGR: 3,5%). Vor allem der Tief- und Infrastrukturbau, der 20-30% des Marktes ausmache, dürfte sich in 2024 ff. angesichts milliardenschwerer staatlicher Investitionspläne und umfassender EU-Fördermittel als Stützpfeiler für den Sektor erweisen.Als einer von wenigen Spezialisten für selbst komplexeste Bauprojekte und Vorreiter in puncto Digitalisierung und Nachhaltigkeit sehe Speck PORR in einer ausgezeichneten Lage, maßgeblich von dieser Entwicklung zu profitieren. So sei die Gruppe beispielsweise an der Errichtung des Brenner Basistunnels beteiligt, der als zukünftig längste unterirdische Bahnverbindung der Welt das mit über 950 Mio. Euro bis dato größte Baulos in der Geschichte Österreichs hervorgerufen habe. Ebenso partizipiere PORR stark an der Energiewende in Deutschland, etwa durch den Bau der Windstromtrasse SuedLink zur Elbquerung. Bei mehreren Tausend ausgeführten Bauaufträgen p.a. weise PORR dennoch eine nur geringe Abhängigkeit von Großprojekten auf.Während über die Immobilienwirtschaft der perfekte Sturm hereingebrochen sei und auch über Teile der Baubranche dunkle Wolken heraufziehen würden, glänze PORR beständig mit neuen Rekord-Auftragsbeständen. Die Resilienz des Geschäfts durch das hohe Exposure in relativ robusten Bausparten sollte in den kommenden Quartalen deutlich zutage treten.Patrick Speck, Analyst der Montega AG, hält die Bewertung (2024e: KGV 5,6x; KBV 0,5x) für sehr attraktiv und nimmt PORR mit dem Rating "kaufen" und einem Kursziel von 20,00 Euro neu in die Coverage auf. (Analyse vom 05.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link