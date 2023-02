12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



14,00 EUR -0,85% (28.02.2023, 09:56)



14,10 EUR 0,00% (28.02.2023, 12:34)



AT0000609607



850185



ABS2



POS



Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (28.02.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.PORR habe gute vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 berichtet, die insgesamt etwas über den Analysten-Prognosen gelegen hätten. Der Ausblick für 2023 decke sich mit den Analysten-Schätzungen.Das Wachstum der Bauleistung von 9% auf EUR 6,23 Mrd. habe geringfügig über der Analysten-Schätzung von 7% auf EUR 6,10 Mrd. gelegen. Für Q4 bedeute dies eine weitgehend stabile Dynamik von +7% auf EUR 1,70 Mrd. (ggü. der Analysten-Erwartung einer stabilen Entwicklung). Die Umsatzerlöse hätten EUR 5,79 Mrd. erreicht und 5 bis 6% über der Analysten- bzw. der Konsensschätzung gelegen.Auf der Ergebnisseite habe die PORR eine Vorsteuermarge von 1,8% (in% der Bauleistung) ausgewiesen, was einem Vorsteuergewinn von EUR 112 Mio. entspreche. Dies liege geringfügig über der Analysten-Prognose von EUR 108 Mio. (Konsens EUR 105 Mio.). Somit habe das Q4-EBT von EUR 54,5 Mio. fast 10% über der Analysten-Schätzung gelegen. Basierend auf einem Anstieg des Auftragseingangs um 4% auf EUR 6,66 Mrd. habe der Auftragsbestand der Gruppe zum Jahresende bei EUR 8,2 Mrd. (+6%) gelegen.Das Management habe auch Finanzziele für das aktuelle Geschäftsjahr bekannt gegeben. Die Bauleistung solle zumindest das Vorjahresniveau erreichen. Zudem werde eine weitere Ergebnisverbesserung avisiert. Die aktuellen Analysten-Prognosen von EUR 6,25 Mrd. und EUR 121 Mio. (Konsens EUR 130 Mio.), obwohl er sie nicht besonders ambitioniert ansehe, würden weitgehend mit dem Konzernausblick übereinstimmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.