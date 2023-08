6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (29.08.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) unter die Lupe.PORR habe ein solides Zahlenwerk im zweiten Quartal berichtet, welches grosso modo den Analystenerwartungen entsprochen habe. Der sehr starke Auftragseingang habe jedoch positiv überrascht und deutlich über der Analystenschätzung gelegen. Die Produktionsleistung sei im Vergleich zum Vorjahr um 9% auf EUR 1,75 Mrd angestiegen. Hauptverantwortlich für diesen Anstieg seien Deutschland und Polen mit einem Anstieg um +22% bzw. +53% gewesen, während das Wachstum in den Märkten Österreich und Schweiz stagniert habe. Das EBITDA sei um 10% auf EUR 82,6 Mio. gestiegen und habe damit der Analystenschätzung von EUR 81 Mio. entsprochen. Deutlich höhere Abschreibungen (EUR 58 Mio. vs. EUR 44 Mio. in Q1) als erwartet hätten jedoch die weiteren Ertragszahlen belastet. Der Vorsteuergewinn sei daher im Jahresvergleich nur um 7% auf EUR 23 Mio. gestiegen.Starke Kundennachfrage in den Bereichen Infrastruktur und Tiefbau sowie dem Industriebau hätten in Auftragseingängen i.H.v. EUR 2,53 Mrd. in Q2 resultiert. Für die erste Jahreshälfte hätten damit Eingänge über EUR 3,81 Mrd. verzeichnet werden können. Dies entspreche einem ausgezeichneten Book-to-Bill Verhältnis von 1,26x und habe zu einem Anstieg des Auftragsbestands um 12% auf beinahe EUR 9 Mrd. geführt.Die Cash-Flows hätten in der ersten Jahreshälfte die saisonal gewohnte Schwäche gezeigt. Der operative Cash-Flow habe bei EUR -85 Mio. (H1 22 EUR -104 Mio.) gelegen. Dies habe zu einem Anstieg der Nettoverschuldung auf EUR 224 Mio. (Q1 100 Mio.) geführt. Die Eigenkapitalquote sei somit auf 18,5% (Q1 19%) gesunken.Für das Geschäftsjahr 2023 habe das Management die Prognose der Produktionsleistung von "zumindest stabil" auf EUR 6,5 - 6,7 Mrd. angepasst, was ein Wachstum von 4 bis 8% bedeute. Die Analystenschätzung mit EUR 6,45 Mio liege am unteren Ende dieser Spanne und impliziere für H2 eine stagnierende Entwicklung. Die eher vage Formulierung eines "weiteren Anstiegs des Ergebnisses" sei von PORR nicht weiter konkretisiert worden. Die Analystenprognose von EUR 127 Mio. erscheine auf den ersten Blick erreichbar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.