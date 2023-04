6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



Wien (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) weiterhin zu kaufen.Das Wachstum der Bauleistung von 9% auf EUR 6,23 Mrd. im Geschäftsjahr 2022 habe geringfügig über der Analystenschätzung von EUR 6,10 Mrd. gelegen. Die Umsatzerlöse hätten EUR 5,79 Mrd. erreicht, der Vorsteuergewinn von EUR 110 Mio. habe geringfügig über der Analystenprognose von EUR 108 Mio. gelegen und der Gewinn je Aktie habe um 40% auf EUR 1,65 zugelegt. Das Management habe eine Erhöhung der Dividende auf EUR 0,60 vorgeschlagen. Basierend auf einem Anstieg des Auftragseingangs um 4% auf EUR 6,66 Mrd. habe der Auftragsbestand der Gruppe zum Jahresende bei EUR 8,2 Mrd. gelegen.Das Management erwarte für das Geschäftsjahr 2023 eine mindestens stabile Jahresleistung und eine weitere, wenn auch nicht näher spezifizierte, Ergebnisverbesserung. Vor dem Hintergrund einer gut gefüllten Projektpipeline und günstiger Wetterbedingungen im ersten Quartal gehe Remis von einem Leistungswachstum von 4% auf EUR 6,45 Mrd. aus. Er rechne mit einem EBT-Anstieg von 15% auf EUR 127 Mio.Das grundlegend veränderte Zinsumfeld und das schwächere Wirtschaftswachstum würden sich auf die Bauwirtschaft negativ auswirken, aber die PORR scheine gut aufgestellt zu sein, um auch schwierigere Marktbedingungen zu meistern. Dies liege insbesondere an dem ungebrochen hohen Auftragsbestand, welcher nach Einschätzung des Managements, gepaart mit internen Optimierungsmaßnahmen, die Basis für die avisierte Margensteigerung bilde.PORR führe derzeit ein Aktienrückkaufprogramm durch, welches bis zu 785.565 Aktien umfasse. Der Rückkauf habe am 7. Oktober 2022 begonnen und sei bis zum 10. Juni 2023 geplant. Sofern alle Aktien erworben würden, werde das Unternehmen gemeinsam mit den bereits vorhandenen Treasury Shares etwa 2,6% des Aktienkapitals in der Bilanz halten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.