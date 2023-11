6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



Börsenplätze PORR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PORR-Aktie:

12,26 EUR -1,92% (23.11.2023, 15:36)



Wiener Börse-Aktienkurs PORR-Aktie:

12,26 EUR -1,13% (23.11.2023,15:40)



ISIN PORR-Aktie:

AT0000609607



WKN PORR-Aktie

850185



Ticker-Symbol PORR-Aktie:

ABS2



Wiener Börse-Symbol PORR-Aktie:

POS



Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (23.11.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) unter die Lupe.PORR habe heute Morgen das Zahlenwerk für das abgelaufene dritte Quartal vorgelegt, welches im Großen und Ganzen den Analystenerwartungen entsprochen habe. Auch der konkretisierte Ergebnisausblick decke sich mit der Analystenschätzung.Trotz einer etwas unter der Analystenerwartung liegenden Dynamik der Bauleistung, habe PORR mit einem EBITDA von EUR 93 Mio. und einen Gewinn vor Steuern von EUR 40,5 Mio. die Analystenschätzungen erfüllen können. Das Bauleistungswachstum habe sich sequentiell auf +1% auf EUR 1,78 Mrd. verlangsamt, gegenüber +9% im ersten Halbjahr. Auf Segmentebene seien die Haupttreiber AT/CH (-4% auf EUR 923 Mio.) und Infra International (-29% auf EUR 97 Mio.) gewesen, während DE (+23% auf EUR 274 Mio.) und PL (+21% auf EUR 266 Mio.) dynamisch gewachsen seien.Der Auftragseingang sei nach einem fulminanten 2. Quartal mit EUR 1,49 Mrd. (Book-to-Bill von 0,84x) hinter der Analystenschätzung von EUR 1,69 Mrd. zurückgeblieben, was vor allem auf einen Rückgang im AT/CH-Segment (vermutlich aufgrund einer Abschwächung in CH) zurückzuführen sei. Aufgrund der geringeren Bauleistung habe der Auftragsbestand von EUR 8,7 Mrd. trotzdem der Analystenprognose entsprochen und leicht unter dem Rekordniveau von Q2 gelegen.Die Nettoverschuldung sei mit EUR 237 Mio. gegenüber Q2 (EUR 224 Mio.) nahezu unverändert geblieben, wobei man zum Jahres Ende 2022 eine Nettoliquidität von EUR 59 Mio. habe vorweisen können. Die Eigenkapitalquote habe sich auf 19,4% verbessert (inkl. Hybridkapital und Genussrechte in Höhe von EUR 248 Mio.).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.