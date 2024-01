Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS).Das Sentiment für das Baugewerbe habe sich zuletzt nochmals deutlich eingetrübt, was jedoch vor allem der tiefgreifenden Krise im Wohnungsbau geschuldet sei. Der Analyst sehe darin keine erhöhten Risiken für eine schwächere Geschäftsentwicklung von PORR, da der Wohnungsbau für den Konzern nur von untergeordneter Bedeutung sei. Vielmehr sollten solide Quartalszahlen und ein attraktiver Dividendenvorschlag der Value-Aktie im Frühjahr weiteren Rückenwind verleihen.Das Geschäftsklima im Bau sei laut ifo-Index im Dezember nochmals deutlich abgesackt (-33,1 Pkt.; November: -29,5 Pkt.) und damit auf den niedrigsten Wert seit September 2005 gesunken. Im Wohnungsbau sei der Wert mit-56,8 Pkt. sogar auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Erhebung im Jahr 1991 gefallen. Zugleich würden mittlerweile bereits rund 57% der Unternehmen über Auftragsmangel klagen. Im Detail beruhe die alarmierend schwache Entwicklung der Auftragslage jedoch auf dem Hochbau, während der Tiefbau nach wie vor auf einem stabilen Niveau rangiere.So rechne das DIW für 2024 zwar erstmals seit der Finanzkrise 2009 mit einem Rückgang des Bauvolumens in Deutschland (-3,5% yoy), für den Tiefbau werde aber noch ein leichtes Plus erwartet (+1,8% yoy; Wohnungsbau: -5,4% yoy). Dies decke sich mit der Einschätzung des europäischen Branchenverbands EUROCONSTRUCT: "Civilengineering is unlikely to experience a decline until 2025 and will prove more resilientthan the buildings sector. 2023 is likely to have been significantly better than expectedin the summer forecast."PORR erbringe mehr als die Hälfte der Bauleistungen im Tiefbau und verfüge auch im Hochbau über ein attraktives Orderbuch mit hohem Anteil an öffentlichen und Industriekunden (Wohnungsbau unter 8%). Darüber hinaus sollte sich die jüngste Normalisierung der Baukostenentwicklung positiv auf das Margenprofil des Unternehmens auswirken.Die PORR sei aufgrund der hohen Resilienz in der gegenwärtigen (Wohnungs-)Baukrise nach wie vor einer der Top Picks von Montega im Bausektor (KGV 2024e: 6,1x).Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bekräftigt das Kursziel von 20,00 EUR und das Rating "kaufen" für die PORR-Aktie. (Analyse vom 16.01.2024)