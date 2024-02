4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.



Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (12.02.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) weiterhin zu kaufen.Zuletzt habe das Unternehmen eine neue Hybridanleihe mit einem Volumen von EUR 135 Mio. und einem Kupon von 9,5% emittiert. Gleichzeitig habe die PORR Tenderangebote für ihre ausstehenden Hybridanleihen aus den Jahren 2020 und 2021 gestartet. Das angenommene Tendervolumen habe sich auf insgesamt EUR 135 Mio. belaufen und damit der Neuemission entsprochen. Beide Anleihen seien zu einem Preis von 99,50 zurückgekauft worden.Was die allgemeinen bilanziellen Fundamentaldaten betreffe, so steche die niedrige Eigenkapitalquote ins Auge. Die jüngste Refinanzierung habe den Druck gemildert und angesichts der prognostizierten Ergebnisentwicklung sollte PORR auch die anstehenden Hybridkapitaltilgungen abdecken können. Eine wesentliche Erhöhung der Eigenkapitalquote sehe Remis zwar nicht, eine Verschiebung in Richtung Kernkapital (und damit eine Verbesserung der Bilanzqualität) erscheine jedoch wahrscheinlich. Dennoch sei dies nach Ansicht des Analysten ein begrenzender Faktor für ein stärkeres Wachstum und eine höhere Vergütung der Aktionäre.Das Unternehmen biete eine attraktive Dividendenrendite von derzeit über 5%, selbst wenn die Annahmen des Analysten unter dem Konsens liegen würden (GJ 2023-24e Dividende pro Aktie EUR 0,70 und EUR 0,80 gegenüber Konsens EUR 0,85 und EUR 0,95). Während Remis seine Gewinnprognosen als bewusst konservativ und unter den Marktschätzungen liegend ansehe (insbesondere für das GJ 2025e, weniger für das GJ 2024e), sei er der Meinung, dass der Konsens in Bezug auf die Dividendenentwicklung zu optimistisch sein könnte und vermutlich die Notwendigkeit unterschätze, Gewinne zu thesaurieren und die Bilanz angesichts der Rückzahlung des ausstehenden Volumens der Hybridanleihe 2020 im Februar 2025 und der Genussrechte zu stärken.PORR habe sich in der jüngeren Vergangenheit sehr gut gegen die beträchtliche Kosteninflation behauptet, was die Strategie der rechtzeitigen Absicherung von Rohstoffen und Baumaterialien bei der Auftragsvergabe und die Preisgleitklauseln als integraler Bestandteil der Verträge bekräftige.EUROCONSTRUCT gehe davon aus, dass die gesamte Bauproduktion in Westeuropa im Jahr 2024 um -2,4% zurückgehen werde, wobei für die Jahre 2025 und 2026 wieder ein Wachstum erwartet werde (+1,4% für beide Jahre). Die Dynamik in Osteuropa dürfte mit +1,0%, +3,5% bzw. +4,5% etwas besser ausfallen.In Erwartung der am 21. März anstehenden Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 hat Markus Remis, Analyst der RBI, seine Modellannahmen für PORR überarbeitet und insbesondere die jüngste Hybridrefinanzierung eingearbeitet. Insgesamt bestätige er seine "Kauf"-Empfehlung mit einer marginalen Anhebung des Kursziels von EUR 18,00 auf EUR 19,00. PORR sei nach wie vor eine günstige Aktie, wobei der Investment Case nach Meinung des Analysten hauptsächlich ertrags- und margenorientiert sei.Remis sei zuversichtlich, dass die PORR in der Lage sein werde, den komfortablen Auftragsbestand in eine steigende operative Rentabilität umzuwandeln, unterstützt durch eine höhere zugrunde liegende Projektrentabilität, ein besseres Risikomanagement und eine bessere Kostenkontrolle. Nichtsdestotrotz würden die Gewinnprognosen des Analysten deutlich unter dem vom Unternehmen angestrebten EBT/Bauleistung Ziel von 3% für das Geschäftsjahr 2025e, aber auch unter dem Konsens liegen, insbesondere für das Geschäftsjahr 2025e. Dennoch sei der Analyst der Meinung, dass die Aktie weit davon entfernt sei, einen signifikanten Margenanstieg zu diskontieren. Dies wiederum deute darauf hin, dass selbst eine Annäherung an dieses Ziel eine Neubewertung auslösen könnte. (Analyse vom 12.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.