Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (16.02.2024/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS).Vergangene Woche habe der Analyst die Präsentation des CFOs der PORR auf den Hamburger Investorentagen verfolgt. Bereits im Vorfeld der Kapitalmarktkonferenz habe das Unternehmen eine kleinere Übernahme zur Rohstoffsicherung sowie die Begebung einer Hybridanleihe im dreistelligen Mio.-Euro-Bereich zur planmäßigen Refinanzierung vermeldet.Am 01. Februar habe PORR bekannt gegeben, vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden über die österreichische Tochterfirma PORR Umwelttechnik GmbH 100% der Anteile der Pannonia-Gruppe zu übernehmen. Pannonia sei im Bereich der Rohstoffaufbereitung und -lieferung sowie im Erdbau und als Deponiebetrieb aktiv und ergänze das Portfolio von PORR insbesondere hinsichtlich der Kiesgewinnung. So besitze Pannonia Kiesressourcen im zweistelligen Mio.-Tonnen-Bereich und sichere damit die Versorgung der PORR-Baustellen im Großraum Wien mit Zuschlagsstoffen für die Herstellung von Beton ab.Zudem verfüge das 66 Mitarbeiter zählende Unternehmen am Standort in Parndorf über ein 480 Meterlanges Anschlussgleis, sodass problemlos auch große Aushubmengen von Infrastrukturprojekten per Bahn angeliefert, aufbereitet und im Sinne der Kreislaufwirtschaft in andere Bauprojekte zurückgeführt oder als Sekundärrohstoff in Zementwerken eingesetzt werden könnten. Den Erlösbeitrag sowie den Kaufpreis für Pannonia schätze der Analyst auf einen niedrigen zweistelligen Mio.-Euro-Betrag.Zur Refinanzierung ihrer im Februar 2025 bzw. November 2026 erstmals rückzahlbaren Hybridanleihen 2020 (Volumen: 150 Mio. EUR; Kupon:5,375%) und 2021 (Volumen: 50 Mio. EUR; Kupon: 7,5%) habe die PORR jüngst eine neue Hybridanleihe im Volumen von 135 Mio. EUR emittiert. Die Hybridanleihe 2024 verfüge über eine unbegrenzte Laufzeit mit vorzeitiger Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren sowie einen Zinssatz von 9,5% p.a. Nach Angaben PORRs sei die Emission stark überzeichnet gewesen.Nicht zuletzt würden die Schritte die Planungssicherheit des Vorstands auf der Finanzierungsseite bis weit in die zweite Hälfte des Jahrzehnts stärken. Darüber hinaus sei zu betonen, dass PORR auf eine vollständige Ablösung der bestehenden Hybridanleihen nicht aus Liquiditätsgründen verzichtet habe. So habe der Vorstand im Rahmenseiner HIT-Präsentation aufgrund der Zahlungsprofile im Bausektor für das Jahresende 2023 sogar wieder eine Net-Cash-Position für den Konzern in Aussicht gestellt (9M: Net Debt in Höhe von 237 Mio. EUR). Zugleich würden die Transaktionen der Wahrung einer Eigenkapitalquote von über 20% dienen, die per 31.12.2023 erlangt worden sei (9M: 19,4%; Vj.: 19,3%).In den positiven Newsflow der letzten Tage reihe sich auch die Meldung zum Start des Ausbaus der Terminal-Infrastruktur am Wiener Flughafen ein. Diese werde von einer Arbeitsgemeinschaft rund um PORR im Süden um 70.000 qm erweitert und umfasse eine weitgespannte Glasfassade, offen und großzügig angelegte Aufenthaltsbereiche, neue Lounges sowie umfangreiche Flächen für Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten sowie 18 Busgates.Durch den Einsatzmoderner Methoden von LEAN Design und LEAN Construction werde die Effizienz der Bauprozesse gesteigert und die Anbindung an ein 3D-BIM-Modell des gesamten Flughafengebäudes ermögliche beispielsweise den Einsatz GPS-gesteuerter Bagger sowie die Durchführung von Vermessungsarbeiten ohne Geometer. Das Großprojekt befinde sich bereits seit Q2/23 im Auftragsbestand PORRs und weise ein Auftragsvolumen in Höhe von 265 Mio. EUR auf, das zum Großteil auf PORR entfallen dürfte. Der Abschluss der Arbeiten und die Eröffnung des Terminals sei für 2027 vorgesehen.Der Analyst habe den jüngsten Newsflow PORRs ins Modell eingearbeitet. Zugleich sehe er sich infolge der Aussagen des Managements beim HIT in ihrer positiven Sicht auf den Investment Case bestätigt. Das Unternehmen verfüge in allen Bereichen über eine hohe Visibilität und dürfte mit Vorlage des GB 2023 für das laufende Jahr eine Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses in Aussicht stellen können.