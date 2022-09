4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze PORR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PORR-Aktie:

11,00 EUR +0,92% (06.09.2022, 09:20)



Wiener Börse-Aktienkurs PORR-Aktie:

11,00 EUR +1,10% (06.09.2022, 09:20)



ISIN PORR-Aktie:

AT0000609607



WKN PORR-Aktie

850185



Ticker-Symbol PORR-Aktie:

ABS2



Wiener Börse-Symbol PORR-Aktie:

POS



Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (06.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) weiterhin zu kaufen.PORR habe in Q2 2022 die Bauleistung erneut dynamisch steigern können. Das Wachstum von 7% auf EUR 1,61 Mrd. sei primär von den Segmenten AT/CH und CEE getrieben gewesen, die eine stabile Entwicklung in DE und einen Rückgang in PL überkompensiert hätten. Aufgrund höherer (Material-)Kosten hätten das EBITDA von EUR 75,4 Mio. und das Vorsteuerergebnis von EUR 21,5 Mio. auf den Vorjahresniveaus stagniert. Ein minimaler Rückgang sei beim Gewinn je Aktie von EUR 0,29 zu verzeichnen gewesen.Auftragsseitig habe sich weiterhin eine komfortable Situation gezeigt. Mit etwas über EUR 8 Mrd. sei der Auftragspolster weiterhin auf Rekordstand.Für das GJ 2022 habe das Management erstmals konkrete Ziele publiziert. Die Bauleistung werde in einer Größenordnung von EUR 5,7 - 5,9 Mrd. (GJ 2021: EUR 5,73 Mrd.) erwartet und das EBT solle über dem Vorjahreswert von EUR 85 Mio. liegen. Nach Ansicht der Analysten seien die Finanzziele konservativ. Für das H2 würden sie einen Rückgang der Bauleistung von 3 bis 9% implizieren und das EBT müsste lediglich EUR 65 Mio. nach EUR 73 Mio. in H2 21 betragen. Die Analystenschätzungen für das GJ 2022 würden bei EUR 6,1 Mrd. bzw. EUR 108 Mio. liegen.Die Analysten der RBI gehen davon aus, dass die weitgreifende Kosteninflation dämpfend einer prononcierteren Profitabilitätssteigerung entgegensteht. Erfreulicherweise würden sich jedoch laut Management die Anzeichen mehren, dass bei einigen Baumaterialien (z.B. Stahl, Bitumen sowie bei Diesel) der Preiszenit überwunden sei. Demgegenüber stehe jedoch die Erwartung, dass aufgrund der hohen Inflationsraten ein deutlicher Personalkostenanstieg zu verdauen sein werde. Neben generell strikteren Kriterien in der Erstellung von Offerten sei bereits in der jüngeren Vergangenheit zunehmend auf die Adaption von Preisgleitklauseln in den Ausschreibungen Wert gelegt worden. Dies treffe vor allem auf öffentliche Aufträge zu. Bei privaten Auftraggebern, wo Pauschalaufträge weit verbreitet gewesen seien, würden diese nicht mehr als tragfähiges Modell gesehen. Diese Sichtweise decke sich mit Kommentaren von STRABAG. Auch hier würden Preisgleitklauseln zunehmend Akzeptanz finden.Per Ende Q2 habe sich die Eigenkapitalquote im Quartalsvergleich von 19,1% auf 18,4% verringert und liege damit unter dem Zielkorridor von 20 bis 25%. Neben der Rückzahlung von Hybridkapital im Ausmaß von EUR 51 Mio. sei dies auch saisonalen Gründen geschuldet (Aufbau von Umlaufvermögen). Das Management erwarte, dass bis Jahresende zumindest die untere Schwelle erreicht werde. Die Eigenkapitalstruktur bleibe weiterhin stark von Hybrid- und Genussrechtskapital von in Summe EUR 246 Mio. geprägt.Dementsprechend haben Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, ihre optimistischeren Prognosen sowie das Kursziel von EUR 17,50 und die "Kauf"-Empfehlung für die PORR-Aktie unverändert gelassen. Die nachhaltige Verbesserung der Ertragskraft sowie die damit einhergehende Wiederherstellung des Track Rekords des Managements würden nach Einschätzung der Analysten die zentralen Katalysatoren für die Aktie bleiben. Die Wachstumsambitionen seien dank voller Auftragsbücher und eines trotz hoher Baukosten und Zinsen insgesamt weiterhin soliden Marktumfelds intakt. Neben dem margenstärkeren Auftragsbestand und der (bestmöglichen) Weitergabe der Kostensteigerungen an die Auftragsgeber sollten auch zusätzliche Kosteneinsparungen die Profitabilität verbessern. Zwar würden die Analysten steigende Margen prognostizieren, ihre erwartete Entwicklung liege jedoch weiterhin unter dem Unternehmensziel von 3% (definiert als Vorsteuergewinn/Bauleistung) bis 2025. (Analyse vom 05.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.