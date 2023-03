3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze PORR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PORR-Aktie:

13,78 EUR +1,47% (30.03.2023, 11:51)



Wiener Börse-Aktienkurs PORR-Aktie:

13,76 EUR +1,62% (30.03.2023, 12:38)



ISIN PORR-Aktie:

AT0000609607



WKN PORR-Aktie

850185



Ticker-Symbol PORR-Aktie:

ABS2



Wiener Börse-Symbol PORR-Aktie:

POS



Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (30.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) unter die Lupe.PORR habe heute Morgen das finale Zahlenwerk zum Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht, welches aufgrund der Vorabveröffentlichung nur begrenztes Überraschungspotenzial enthalten habe. In Anbetracht der geringfügigen Abweichungen nach oben sei Remis insgesamt moderat positiv gestimmt.Nachdem das vorläufige Zahlenwerk sowie der Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 bereits Ende Februar veröffentlicht worden seien, hätten die endgültigen Ergebnisse von PORR wohl nur begrenztes Überraschungspotenzial enthalten. Unter den neu präsentierten Aspekten habe Remis geringfügig höhere Ergebnisse bei Vorsteuergewinn, Gewinn je Aktie, operativem Cashflow und eine gleichbleibende Dividende erwähnenswert gefunden. In Anbetracht der Tatsache, dass die geringfügigen Abweichungen eher nach oben gerichtet gewesen seien, bewerten der Analyst die Veröffentlichung insgesamt moderat positiv.Nachdem der Analyst im Vorfeld eine EBT-Marge von 1,8% (in% der Produktion) angekündigt habe, sei der Vorsteuergewinn von EUR 110 Mio. keine Überraschung gewesen und habe seiner Schätzung von EUR 108 Mio. entsprochen. Damit habe das EBT im 4. Quartal mit EUR 52,5 Mio. um rund 27% über dem Vergleichszeitraum gelegen. Der Nettogewinn und das Ergebnis je Aktie seien um 40% auf EUR 64 Mio. bzw. EUR 1,65 gestiegen und hätten die Analystenerwartungen von EUR 59 Mio. bzw. EUR 1,50 vor allem aufgrund geringerer Minderheitenanteile übertroffen.Das Produktionswachstum von 9% auf EUR 6,23 Mrd. in GJ 22 habe eine weitgehend stabile Dynamik von +7% auf EUR 1,70 Mrd. im 4. Quartal impliziert. Die Umsatzerlöse hätten 5,79 Mrd. EUR erreicht. Der Vorschlag des Managements, die Dividende von EUR 0,50 auf EUR 0,60 (aktuelle Rendite 4,4%) zu erhöhen, habe den Analystenschätzungen und dem Konsens entsprochen.Was die Cash-Generierung betreffe, so habe der operative Cashflow mit EUR 287 Mio. (-32% im Jahresvergleich) über den Analystenerwartungen von EUR 233 Mio. gelegen. Die Investitionen seien mit EUR 236 Mio. angegeben worden. Dies habe zu einer Nettoliquidität von EUR 59 Mio. (gegenüber einer RBIe-Nettoliquidität von EUR 35 Mio.) geführt, die sich im Vergleich zur Nettoverschuldung in Q3 von EUR 190 Mio. und der Nettoliquidität in GJ 21 von EUR 65 Mio. saisonal verbessert habe. Die Eigenkapitalquote sei auf 19,3% (inkl. Hybridkapital und Genussrechte in Höhe von EUR 248 Mio.) von 20,3% zum Jahresende 21 gesunken.Für das Geschäftsjahr 23 rechne das Management mit einer zumindest stabilen Leistung bei einer weiteren Ergebnisverbesserung. Die aktuellen Prognosen des Analysten von EUR 6,25 Mrd. und EUR 121 Mio. (Marge 1,9%) würden sich weitgehend mit der Guidance decken, wobei er sie nicht als überzogen ansehe.Die letzte Empfehlung zur PORR-Aktie lautete "Kauf", so Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 30.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen