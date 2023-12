Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze PORR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PORR-Aktie:

12,34 EUR -0,48% (08.12.2023, 14:29)



Wiener Börse-Aktienkurs PORR-Aktie:

12,36 EUR -0,16% (08.12.2023, 14:15)



ISIN PORR-Aktie:

AT0000609607



WKN PORR-Aktie

850185



Ticker-Symbol PORR-Aktie:

ABS2



Wiener Börse-Symbol PORR-Aktie:

POS



Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (08.12.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) weiterhin zu kaufen.Die Aktienanalysten der Montega AG hätten am Montag mit dem CFO der PORR, Klemens Eiter, einen virtuellen Round Table über CONNECT durchgeführt und würden im Folgenden ihre Erkenntnisse zusammenfassen.Vor dem Hintergrund der Optimierung der Eigenkapitalstruktur erwäge PORR die Begebung einer Hybridanleihe für das Geschäftsjahr 2024, die mit der Möglichkeit eines Rückkaufangebots für die Hybridanleihen 2020 und 2021 einhergehen dürfte. Letztere würden ein Volumen in Höhe von 150 bzw. 50 Mio. Euro, Zinssätze von 5,375% bzw. 7,5% und jeweils unbegrenzte Laufzeiten aufweisen. Unverändert zähle es zu den mittelfristigen Zielsetzungen des Unternehmens, eine Verbesserung Eigenkapitalquote auf 20% bis 25% (30.09.: 19,4%) und eine Reduktion des Hybridkapitals am Eigenkapital auf unter 30% (30.09.: 30,6%) zu erzielen.Zugleich habe der Vorstand betont, dass die Überlegungen für eine neuerliche Anleiheemission nicht der Beschaffung zusätzlicher Liquidität dienen würden, da PORR über Liquiditätsreserven in komfortabler Höhe verfüge. Diese hätten trotz des für die Bausaison üblichen "Finanzierungs-Peaks" per Ende Q3 bei 737 Mio. Euro gelegen. Daher sollten die ausstehenden Hybridanleihen voraussichtlich auch nicht voll, sondern lediglich zum Teil refinanziert werden, sodass trotz des höheren Zinsniveaus letztendlich mit einer geringeren Zinsbelastung für PORR zu rechnen sei.Erneut bekräftigt worden sei zudem PORRs nur geringe Abhängigkeit vom Wohnungsbau, der im Zentrum der Baukrise stehe. So mache das Geschäftsvolumen mit Immobilienentwicklern aus diesem Bereich in Summe nur einen mittleren einstelligen Prozentsatz des Auftragsbestands aus. Zugleich bewähre sich in der Krise PORRs Risikomanagement. So habe die Insolvenz der Signa Holding zwar jüngst einen Stopp des Bauprojekts rund um die Alte Akademie in München zur Folge gehabt, der mögliche Schaden für PORR belaufe sich dank einer insolvenzfesten Garantie einer namhaften deutschen Bank jedoch auf maximal einen geringen einstelligen Mio.-Euro-Betrag. Zugleich habe sich der CFO zuversichtlich gezeigt, dass für das Entwicklungsprojekt angesichts der exponierten Lage in der Münchener Innenstadt in absehbarer Zeit eine Lösung zur Baufortsetzung gefunden werde. Auch dass von PORR bereits ein Teil des Auftragsvolumens von ca. 30 Mio. Euro erbracht worden sei, stelle einen hohen Anreiz für Folgeentwickler dar.Die Ausführungen des Vorstands hätten die Aktienanalysten der Montega AG in der Überzeugung vom Investment Case abermals bestärkt. Im krisengeschüttelten Bausektor rage PORR mit profitablen Wachstumsperspektiven hervor, was die Aktie bei einem KBV 2023e von 0,6x und einer Dividendenrendite von mehr als 6% zu einem attraktiven Value-Investment mache.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt demnach das Rating "kaufen" und das Kursziel von 20,00 Euro für die Aktie von PORR. (Analyse vom 08.12.2023)