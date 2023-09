Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (28.09.2023/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS).Der Analyst habe am Dienstag über CONNECT eine virtuelle Roadshow mit dem Finanzvorstand der PORR durchgeführt. Dabei hätten insbesondere die volle und vielfältige Auftragspipeline, die Margenziele und die Finanzierungsstrukturen des Bauspezialisten im Vordergrund gestanden.Der Vorstand habe erneut unterstrichen, dass im Rekord-Orderbuch in Höhe von 8,995 Mrd. Euro per 30.06. lediglich 8% auf den Wohnungsbau entfallen würden. Vielmehr würden der Tief- und Infrastrukturbau (58%) sowie der Industriebau (30%) eine dominierende Stellung einnehmen.Die Top-Aufträge der letzten Quartale würden somit einem Potpourri namhafter Projekte seitens der Industrie und öffentlicher Auftraggeber gleichen und bspw. die Errichtung der Hochbrücke Horb über das Neckartal (Q3/22; 94,8 Mio. Euro), die Sanierung des Südschnellwegs bei Hannover (Q4/22; 234,6 Mio. Euro), den Ausbau der Reinraumkapazitäten für ams-OSRAM in Österreich (Q1/23; 49,5 Mio. Euro), die Erweiterung des Terminal 3 am Flughafen Wien (Q2/23; 205,6 Mio. Euro) oder den Bau der Windstrom-Elbquerung ElbX SuedLink (Q2/23; 215,0 Mio. Euro) beinhalten.Das letztgenannte Projekt habe PORR trotz höherer Preissetzung gegen einen der engsten Wettbewerber gewinnen können, was die hohe Wertschätzung PORRs bei besonders kritischen Projekten zum Ausdruck bringe. Dies sollte dem Konzern auch zukünftig viele attraktive Aufträge bescheren, denn alleine im Brückenbau sehe der Vorstand in den nächsten Jahren einen Bedarf von 10.000 bis 20.000 Sanierungen. Zudem profitiere PORR vom Strukturwandel ganzer Industrien, wie ein Auftrag zur Ertüchtigung des BMW-Werks München für die E-Auto-Produktion zeige. Positiv sei auch, dass der Industriebau in der Regel ein höheres Margenpotenzial biete, da für jene Kunden oft das Bautempo gegenüber dem -preis das ausschlaggebende Kriterium darstelle.Besonders das Segment DE (EBT-Marge 2022: 0,4%) weise nach Jahren preisaggressiven Wachstums zwar zum Teil noch defizitäre Baustellen auf, schon über 70% des aktuellen Portfolios würden jedoch gesunde Margen von über 3% erwirtschaften. Da überdies der Konzern bereits langfristig durchfinanziert sei und im August 2023 Schuldscheindarlehen mit Laufzeitende in 2024 bzw. 2026 sogar vorzeitig zurückgeführt worden seien, dürfte PORR an der attraktiven Ausschüttungspolitik (30 bis 50%) festhalten können.Die Roadshow hat die positive Sicht des Analysten auf den Investment Case weiter gefestigt. Die vermeintliche Baukrise sei vor allem eine Wohnungsbaukrise und gehe an PORR weitgehend vorbei. Die Gewinnprognosen für 2023 ff. seien demnach sehr visibel und würden in überaus attraktiven Multiples bzw. Dividenden münden (2023e: KGV 6,2x; Dividendenrendite 6,3%).Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät Investoren weiterhin zum Einstieg und sieht das Kursziel bei 20,00 Euro. (Analyse vom 28.09.2023)