Tradegate-Aktienkurs PORR-Aktie:

12,26 EUR -1,92% (28.11.2022, 19:24)



Wiener Börse-Aktienkurs PORR-Aktie:

12,30 EUR -1,60% (28.11.2022, 17:35)



ISIN PORR-Aktie:

AT0000609607



WKN PORR-Aktie

850185



Ticker-Symbol PORR-Aktie:

ABS2



Wiener Börse-Symbol PORR-Aktie:

POS



Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (28.11.2022/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Bau- und Technologiekonzerns PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS).Das Unternehmen habe heute den Bericht für die ersten drei Quartale 2022 veröffentlicht und die Gesamtjahresprognose konkretisiert. Die Zahlen seien erfreulich und würden den Erwartungen der Analysten von SRC Research entsprechen. Die Produktionsleistung sei von über 4,1 Mrd. Euro auf nunmehr über 4,5 Mrd. Euro gestiegen, ein Plus von 9,4%. Die Umsatzerlöse hätten um 11,5% von 3,72 Mrd. Euro auf 4,15 Mrd. Euro erhöht werden können und hätten ein neues Rekordhoch erreicht. Das EBIT der Gesellschaft habe um über 27% von 55,8 Mio. Euro auf 71,0 Mio. Euro zugelegt. Mit einem nahezu unveränderten Finanzergebnis von -13,4 Mio. Euro habe das Vorsteuerergebnis um 35,5% von 42,5 Mio. Euro auf 57,5 Mio. Euro ausgebaut werden können. Dies entspreche einer EBT-Marge von 1,3%, welche sich im Vergleich zu 1,0% im Vorjahr in die richtige Richtung hin zum 3% Ziel entwickele. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe sich auf über 28 Mio. Euro belaufen und habe somit deutlich über dem Vorjahreswert von 5,9 Mio. Euro gelegen.Der Auftragsbestand liege weiterhin auf einem hohen Niveau von rund 7,9 Mrd. Euro und somit 1,1% über dem Vorjahresniveau. Der Auftragseingang habe sich auf über 4,6 Mrd. Euro belaufen. Die Bilanz der Gesellschaft sei ebenfalls weiterhin sehr solide. Die Eigenkapitalquote lieget bei 18,5% und somit über dem Vorjahreswert von 17,1%. Die Nettoverschuldung habe bei 190 Mio. Euro (9M 2021: 315 Mio. Euro) gelegen und die Analysten von SRC Research würden davon ausgehen, dass PORR zum Jahresende hier eine Netto-Cash Position darstellen könne.Hinsichtlich des Ausblicks für das Gesamtjahr habe das Management nunmehr ebenfalls mehr ins Detail gehen und die Prognose für die Produktionsleistung sogar noch erhöhen können. Die neue Guidance sehe nunmehr eine Produktionsleistung von rund 6 Mrd. Euro für das Gesamtjahr vor und gehe von einem Vorsteuerergebnis von über 100 Mio. Euro aus. Die Analysten von SRC Research seien mit den Zahlen und Entwicklungen der ersten neun Monate sehr zufrieden und überzeugt, dass die Zahlen für das Gesamtjahr ebenfalls erfreulich ausfallen würden. Sie würden deshalb ihren positiven Ausblick für die kommenden Quartale beibehalten und glauben, dass das Unternehmen weiterhin seine strategischen Ziele verfolgen könne und somit die Produktivität weiter steigern werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PORR-Aktie: