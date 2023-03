(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS).Vorläufige Zahlen 2022: In einem weiterhin herausfordernden Umfeld sei es der PORR-Gruppe gelungen, wesentliche Leistungskennziffern weiter zu verbessern. Auftragseingang und Produktionsleistung hätten die Analystenerwartungen übertroffen; das EBT entspreche genau den Analystenerwartungen. Damit sei erneut auch das Vorkrisenniveau von 2019 klar überboten worden. Die EBT-Marge (PL) sei weiter von 1,49% auf 1,77% gestiegen.Nach Unternehmensangaben bleibe Österreich mit einem Umsatzanteil von 45,8% der wichtigste Einzelmarkt. Dahinter würden Deutschland und Polen folgen. Der Auftragsbestand (AB) habe zum Jahresende einen neuen Rekordstand von rund 8,2 Mrd. Euro erreicht. Mit diesen Ergebnissen seien auch gute Voraussetzungen geschaffen, um der Hauptversammlung einen höheren Dividendenvorschlag zu unterbreiten. Becker erwarte 0,55 Euro je Aktie.PORR optimistisch für 2023e: Ausgehend von dem komfortablen AB, der mehr als eine Jahres-PL umfasse, werde bei der PL ein Niveau mindestens auf dem 2022er Niveau erwartet. Becker könne sich einen Wert bis zu 6,5 Mrd. Euro vorstellen, der über seinen bisherigen Erwartungen liege. Dabei sei der hohe Anteil von Infrastrukturprojekten von Bedeutung.Seit dem letzten Update von FMR Research von Anfang Dezember 2022 habe sich der PORR-Aktienkurs wie erwartet weiter aufwärts entwickelt. Der Investment Case sei aus Sicht des Analysten weiterhin intakt.Winfried Becker, Analyst von FMR Research, bestätigt sein Kursziel von 18,20 Euro je Aktie und seine "kaufen"-Empfehlung für die PORR-Aktie. (Analyse vom 01.03.2023)a) Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;