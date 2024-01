Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil POLYTEC Holding AG:



Die 1986 gegründete POLYTEC GROUP (ISIN: AT0000A00XX9, WKN: A0JL31, Ticker-Symbol: P4N, Wiener Börse-Symbol: PYT) ist ein führender Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt weltweit rund 3.500 Mitarbeiter:innen und bietet seinen Kunden seit mehr als 37 Jahren Erfahrung und Know-how als Komplettanbieter im Bereich Spritzguss, als Spezialist für faserverstärkte Kunststoffe, als Hersteller von Originalzubehörteilen aus Kunststoff und Edelstahl.



POLYTEC zählt renommierte Weltmarken der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie zu ihren Kunden, beliefert zunehmend aber auch Märkte außerhalb dieses Sektors. Wichtigste Erfolgskriterien sind in beiden Fällen innovative Technologien, perfekte Qualität und absolute Liefertreue kombiniert mit wettbewerbsfähigen Preisen. Sowohl im Bereich Automotive als auch bei Non-Automotive-Anwendungen bietet POLYTEC in allen Segmenten eine sehr hohe Wertschöpfungstiefe. Sie umfasst Design und Projektentwicklung ebenso wie die Herstellung von Werkzeugen und Halbzeugen für Faserverbundwerkstoffe, Bauteilsimulation und -prüfung sowie nahezu alle verfügbaren kunststoffverarbeitenden Technologien. Darüber hinaus überzeugt POLYTEC in nachgelagerten Prozessen wie Lackierung und Montage sowie Just-in-Time- oder Just-in-Sequence-Lieferung mit exzellenter Performance. (10.01.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - POLYTEC-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der POLYTEC Holding AG (ISIN: AT0000A00XX9, WKN: A0JL31, Ticker-Symbol: P4N, Wiener Börse-Symbol: PYT) unverändert zu kaufen.Eine solide Auftragslage bei OEMs und verbesserte Lieferketten hätten, wie angenommen, zu einer gesteigerten Nachfrage und stabileren Lieferabrufen im Laufe des Jahres 2023 geführt. Jedoch habe POLYTEC die verbesserten Rahmenbedingungen nicht adäquat monetarisieren können. Dies habe an erheblichen internen Problemen gelegen, welche aus der Kulmination von Produktionsstarts herrühren würden.Die Konzentration der meisten Produktionsstarts an den Standorten Lohne und Weyerbach habe zu einigen Problemen geführt. Diese würden primär eine hohe Ausschussrate, Engpässe bei Maschinenkapazitäten und teilweise ineffiziente Produktion aufgrund kleiner Losgrößen umfassen. Daraus seien außerordentliche Kosten erwachsen, welche den Konzern wiederum in die Verlustzone geführt hätten. Während in einem Werk eine Trendwende absehbar sei, seien die negativen Effekte im anderen Werk anhaltender, was eine weiterhin gedämpfte Ertragssituation in 2024e impliziere. Die Analysten der RBI würden mit einem verbesserten Ergebnismomentum erst im zweiten Halbjahr rechnen.Aussagen des Managements würden darauf hindeuten, dass die außerordentlichen Kosten möglicherweise ihren Höhepunkt erreicht hätten, jedoch erscheine den Analysten der RBI die Visibilität der operativen Trendwende als eher moderat. Ähnliches gelte für die Abrufentwicklung bei Transportboxen, wo die Nachfrage eines Großkunden weiterhin unter den erwarteten Stückzahlen zurückbleibe.Das Management habe die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 zweimal gesenkt und erwarte nun Umsatzerlöse von ca. EUR 630 Mio. Zudem werde ein negatives EBIT nicht ausgeschlossen. Die Schätzungen der Analysten der RBI lägen bei EUR 634 Mio. bzw. EUR -3 Mio.Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, behält seine Kaufempfehlung für die POLYTEC-Aktie bei, senkt jedoch das Kursziel von EUR 7,00 auf EUR 5,00. Ausschlaggebend dafür seien niedrigeren Gewinnschätzungen. Die Aktie habe mit einem Kurs/Buchwert-Multiplikator von etwa 0,4x eine dauerhafte Wertvernichtung eingepreist. Jedoch bestehe nach Einschätzung der Analysten der RBI, selbst unter der Annahme einer Ertragsentwicklung unter dem langfristigen Profitabilitäsdurchschnitt, ein erhebliches Aufwärtspotenzial, wenn die aktuellen Hürden überwunden seien. (Analyse vom 10.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.