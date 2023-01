Börsenplätze PNE-Aktie:



Die PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) ist international tätig und einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis hat sich die Gruppe zu einem "Clean Energy Solutions Provider" weiterentwickelt, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie.



Neben der Windenergie sind Photovoltaik, Speicherung und die Power-to-X-Technologie mit einem Schwerpunkt bei Wasserstoff Teil des Angebotes. Die strategische Ausrichtung von PNE umfasst die gesamte Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien sowie die Veredelung von Strom. Mit dieser Erweiterung der Geschäftsfelder einher geht auch eine regionale Ausweitung der Aktivitäten in Lateinamerika, Afrika und Asien.



Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis hin zum Betrieb und dem Repowering nach Laufzeitende, umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Erneuerbare Energie Projekten. Zudem bietet PNE Lösungen und Services für alle Phasen der Wertschöpfungskette an.



PNE vereint wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischer Verantwortung. Die über 450 Mitarbeiter der PNE-Gruppe arbeiten täglich mit großer Leidenschaft daran, der Vision einer hundertprozentigen Energieversorgung aus Erneuerbaren Energien, ein Stück näher zu kommen. Für eine saubere, nachhaltige Energieerzeugung - jetzt und in Zukunft. (30.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PNE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraft-Projektierers PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) unter die Lupe.Beim deutschen Windparkentwickler PNE habe am Montag die Übernahmefantasie entwichen. Anleger hätten enttäuscht auf den Stopp der Verkaufsgespräche des Großaktionärs Morgan Stanley für dessen Aktienpaket reagiert. Das habe in der Frühe für massive Kursverluste gesorgt. Die Papiere seien mit bis zu 18 Prozent Abschlag auf ein Tief seit September zurückgefallen.Am Ende seien sie mit einem Minus von immer noch gut 16 Prozent bei 17,16 Euro aus dem Handel gegangen. Damit seien sie mit Abstand der größte Verlierer im SDAX des Tages gewesen.PNE habe die Gespräche im Oktober offiziell gemacht; vor dem Wochenende habe es nun vom Unternehmen geheißen, dass Morgan Stanley die Verhandlungen mit potenziellen Interessenten über einen vollständigen Erwerb des von der US-Investmentbank gehaltenen Anteils derzeit nicht weiterführe.Dabei habe kurz zuvor die "WirtschaftsWoche" noch über ein Bieterrennen berichtet, bei dem in der letzten Runde nur noch mit dem Infrastrukturfonds von Macquarie und einem Vehikel des weltgrößten US-Fondsverwalters BlackRock verhandelt worden sein solle. Beide Offerten hätten demnach insgesamt über dem aktuellen Marktwert gelegen, dieser habe zuletzt bei rund eineinhalb Milliarden Euro gelegen.Morgan Stanley habe die Beteiligung 2019 zu lediglich 4 Euro je Aktie gekauft. Von den Interessenten solle die US-Bank Gebote von mehr als 25 Euro gefordert haben, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg bereits im Dezember unter Berufung auf eingeweihte Kreise berichtet habe. Mehrere Interessenten hätten sich dann auch gegen eine Offerte entschieden.Allein bis Ende der vergangenen Woche habe die Aktie vom Zwischenhoch gerechnet mehr als 15 Prozent an Wert eingebüßt. Aktuell summiere sich dieser Verlust nun auf fast 29 Prozent. Nach dem geplatzten Deal sei angesichts der hohen Bewertung damit die Luft bei der Aktie vorerst raus. Ohne die Übernahmefantasie gibt es spannendere Green-Tech-Aktien wie etwa ABO Wind oder Energiekontor, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.01.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link