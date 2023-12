Tradegate-Aktienkurs PNE-Aktie:

Kurzprofil PNE AG:



Die international tätige PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) ist im SDAX gelistet und mit den Marken PNE und WKN einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis hat sie sich zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie weiterentwickelt. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs.



Neben der Projektentwicklung gewinnt die Stromerzeugung mit eigenen Windparks zunehmend an Bedeutung. Darüber hinaus sind Photovoltaik, Speicherung und Dienstleistungen Teil des Angebotes. Die PNE beschäftigt sich dabei auch mit der Entwicklung von Power-to-X-Lösungen. (18.12.2023/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PNE-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) unter die Lupe.Die schwächsten Aktien des Vorjahres würden oftmals in den ersten Handelstagen des neuen Jahres zu einer signifikanten Erholungsbewegung neigen. Erklären lasse sich diese Marktanomalie durch "window dressing-Aktivitäten" seitens großer institutioneller Investoren. Um diesen Effekt zu nutzen, hätten die Analysten die schwächsten Indexmitglieder aus DAX®, MDAX® und SDAX® analysiert. Dabei möchten sie nicht blind auf eine "Rohrkrepierer-Rally" setzen, sondern würden zusätzlich noch den konkreten Chartverlauf in den Fokus. Mit einem Minus von 38% hatte die PNE-Aktie 2023 einen äußerst schweren Stand nehmen. Dennoch gebe es derzeit einige Hoffnungsschimmer. So würden MACD und RSI positive Divergenzen aufweisen. Im Verlauf des zuletzt genannten Oszillators liege sogar eine Bodenbildung vor. Charttechnisch sorge der Bruch des Abwärtstrends seit Mai (akt. bei 12,42 EUR) für einen Silberstreif.Was allerdings noch fehlt, ist ein Spurt über die 38-Wochen-Linie (akt. bei 13,16 EUR), welchen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt als Signalgeber für eine Rückkehr in die Erfolgsspur definieren. Um die aktuellen Stabilisierungsansätze nicht zu gefährden, gelte es indes die jüngsten Tiefs bei 11,80/11,66 EUR nicht mehr zu unterschreiten. (Analyse vom 18.12.2023)Börsenplätze PNE-Aktie:XETRA-Aktienkurs PNE-Aktie:13,24 EUR 0,00% (18.12.2023, 09:27)