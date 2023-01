Börsenplätze PNE-Aktie:



Die PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) ist international tätig und einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis hat sich die Gruppe zu einem "Clean Energy Solutions Provider" weiterentwickelt, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie.



Neben der Windenergie sind Photovoltaik, Speicherung und die Power-to-X-Technologie mit einem Schwerpunkt bei Wasserstoff Teil des Angebotes. Die strategische Ausrichtung von PNE umfasst die gesamte Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien sowie die Veredelung von Strom. Mit dieser Erweiterung der Geschäftsfelder einher geht auch eine regionale Ausweitung der Aktivitäten in Lateinamerika, Afrika und Asien.



Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis hin zum Betrieb und dem Repowering nach Laufzeitende, umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Erneuerbare Energie Projekten. Zudem bietet PNE Lösungen und Services für alle Phasen der Wertschöpfungskette an.



PNE vereint wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischer Verantwortung. Die über 450 Mitarbeiter der PNE-Gruppe arbeiten täglich mit großer Leidenschaft daran, der Vision einer hundertprozentigen Energieversorgung aus Erneuerbaren Energien, ein Stück näher zu kommen. Für eine saubere, nachhaltige Energieerzeugung - jetzt und in Zukunft. (27.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PNE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraft-Projektierers PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) unter die Lupe.In der Spitze habe sich die PNE-Aktie im vergangenen Jahr mehr als verdreifacht. Zuletzt schnaufe der Nebenwert zwar im Bereich der 20-Euro-Marke etwas durch. Doch bald könnte bei der AKTIONÄR-Altempfehlung wieder Schwung reinkommen. Das Bieterrennen gehe offenbar in die heiße Phase.So stehe das von der US-Investmentbank Morgan Stanley gehaltene Aktienpaket an PNE vor dem Verkauf. In der letzten Runde verhandle der Großaktionär nur noch mit Infrastrukturfonds, habe die "Wirtschaftswoche" am Freitag unter Berufung auf informierte Kreise berichtet. Dabei konkurriere der australische Infrastrukturspezialist Macquarie mit einem Vehikel des weltgrößten US-Fondsverwalters Blackrock. Beide Offerten würden PNE demnach insgesamt mit einem Wert bewerten, der über dem aktuellen Börsenwert von 1,5 Milliarden Euro liege.Morgan Stanley habe die Anteile 2019 für 4 Euro das Stück erworben und wolle einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg von Ende 2022 zufolge beim Verkauf mehr als 25 Euro je Anteil erlösen, habe es weiter geheißen. Die Gesamtbewertung würde damit bei mehr als 1,9 Milliarden Euro liegen. Die Offerten von Macquarie und Blackrock würden PNE laut dem Wiwo-Bericht von Freitag zumindest mal mit mehr als dem aktuellen Marktwert bewerten.PNE habe Ende Oktober mitgeteilt, dass die von Morgan Stanley kontrollierte Photon Management GmbH ergebnisoffene Gespräche mit möglichen Interessenten über einen vollständigen Erwerb ihrer Anteile führen wolle. Ende November habe PNE-Chef Markus Lesser bei einer Kapitalmarktkonferenz in Frankfurt gesagt, dass zahlreiche Anfragen eingegangen seien. Eine Entscheidung solle seinen Worten nach bis Februar oder März fallen.Die latenten Übernahmegerüchte hätten PNE bereits in den vergangenen Monaten angetrieben - und die Spekulation dürfte aufgehen. Seit der Empfehlung im AKTIONÄR im Dezember 2021 habe die Aktie 160 Prozent zugelegt. Angesichts der hohen Bewertung sei die starke operative Entwicklung alleine kein Kaufgrund mehr. Doch das Rückschlagrisiko sei wegen der wahrscheinlichen Übernahme begrenzt. Entsprechend können Anleger bei PNE weiter auf höhere Kurse setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.01.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link