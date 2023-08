XETRA-Aktienkurs PNE-Aktie:

Kurzprofil PNE AG:



Die international tätige PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) ist im SDAX gelistet und mit den Marken PNE und WKN einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis hat sie sich zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie weiterentwickelt. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs.



Neben der Projektentwicklung gewinnt die Stromerzeugung mit eigenen Windparks zunehmend an Bedeutung. Darüber hinaus sind Photovoltaik, Speicherung und Dienstleistungen Teil des Angebotes. Die PNE beschäftigt sich dabei auch mit der Entwicklung von Power-to-X-Lösungen. (21.08.2023/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - PNE-Aktienanalyse von Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) unter die Lupe.Die operative Dynamik des Projektentwicklers PNE sei derzeit trotz hoher Materialpreise und immer noch bestehenden Verzögerungen in den Lieferketten beeindruckend. Solide Zahlen für das erste Halbjahr würden somit eine gute Basis für das Erreichen der Jahresziele schaffen. Gelinge zudem noch ein Verkauf des US-Geschäfts zu guten Konditionen, könnten diese sogar übertroffen werden. Das Management wähne sich diesbezüglich auf der Zielgeraden.PNE entwickle seine Projektpipeline rasant weiter. Allein in den ersten sechs Monaten habe diese um 4,6 GW auf 16,6 GW (bzw. bei PV: GWp) zugelegt, wobei sich der Zuwachs auf zwei neue Offshore-Windprojekte (2,5 GW), neue Onshore-Windprojekte (ca. 1 GW) und PV-Projekte (ca. 1 GWp) verteile. Aktuell befänden sich acht Windparks in Deutschland und Frankreich im Bau, die überwiegend für das eigene Portfolio vorgesehen seien. Das wachse deshalb rasant: Nachdem die Kapazität aktuell bei 346 MW liege, könnten zum Jahresende 600 MW in Betrieb und im Bau sein - das Ziel von 500 MW dürfte so deutlich übertroffen werden.Im ersten Halbjahr habe das Unternehmen den Umsatz um 9,5% auf 57,1 Mio. Euro steigern können, das EBITDA habe währenddessen um 3,7% auf 18,1 Mio. Euro zugelegt. Da ein Großteil der geplanten Projektverkäufe im zweiten Halbjahr stattfinden solle und zudem die Stromproduktion aus dem wachsenden Portfolio weiter zunehme, sei die vom Management bekräftigte EBITDA-Prognose von 30 bis 40 Mio. Euro gut erreichbar. Ein Beitrag aus dem Verkauf des US-Geschäfts dürfte da noch nicht eingeplant sein. Dieser sei aber auf einem guten Weg und könnte nach Auskunft von CEO Lesser in zwei Monaten abgeschlossen werden. Die Experten würden sich hier einen erheblichen Zusatzertrag erhoffen, der mutmaßlich zu einer Anhebung der Jahresprognose führen würde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PNE-Aktie: