WKN PNE-Aktie:

A0JBPG



Ticker-Symbol PNE-Aktie:

PNE3



Kurzprofil PNE AG:



Die PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) ist international tätig und einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sich die Gruppe weiter zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie.



Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis hin zum Betrieb und dem Repowering nach Laufzeitende, umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Windparks. Damit vereint das Unternehmen wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischer Verantwortung.



Aus dieser starken Position heraus entwickelt sich PNE weiter.



Die strategische Ausrichtung von PNE umfasst künftig die gesamte Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien sowie die Veredelung von Strom.



Neben der Windenergie sind Photovoltaik, Speicherung und die Power-to-Gas-Technologie mit einem Schwerpunkt bei Wasserstoff Teil des PNE-Angebotes.



Mit dieser Erweiterung der Geschäftsfelder der PNE AG einher geht auch eine regionale Ausweitung ihrer Aktivitäten: Schwellenländer in Lateinamerika, Afrika und dem Mittleren wie Fernen Osten rücken neben etablierten Märkten in den Fokus unseres unternehmerischen Engagements.



Die rund 400 Mitarbeiter der PNE-Gruppe arbeiten täglich mit großer Leidenschaft daran, der Vision einer hundertprozentigen Energieversorgung aus Erneuerbaren Energien, ein Stück näher zu kommen. Für eine saubere, nachhaltige Energieerzeugung - jetzt und in Zukunft. (01.12.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PNE: Bei Übernahmeofferte winkt üppige Prämie - AktienanalyseWilde Spekulationen machen derzeit um PNE (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) die Runde, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der auf Wind- und Solaranlagen spezialisierte Projektentwickler könnte demnächst einen neuen Haupteigner bekommen. Die von Morgan Stanley kontrollierte Photon Management führe "ergebnisoffene Vorgespräche" mit möglichen Interessenten über einen vollständigen Erwerb ihrer Anteile führen. Photon halte derzeit 39,8 Prozent an PNE. Sollten die Gespräche erfolgreich verlaufen, könnte es also zu einer Übernahmeofferte kommen. Dabei werde über einen Kaufpreis von bis zu 30 Euro spekuliert.Auch operativ laufe es rund. In den ersten neun Monaten habe PNE den Umsatz um mehr als 40 Prozent auf 76,7 Mio. Euro gesteigert. Der Ausbau des Windpark-Portfolios in Kombination mit den hohen Entgelten habe die Mehraufwendungen für gestiegene Materialkosten kompensiert. Daher sei als EBITDA mit21,1 Mio. Euro sogar zwei Drittel mehr hängengeblieben. Das Management habe die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt, die ein EBITDA von 20 Mio. bis 30 Mio. Euro vorsehe. Ohne die Belastungen durch die Strompreisbremse wäre es wohl schon zu einer Anhebung gekommen.Für Begeisterung habe das auf dem Kapitalmarkttag ausgerufene Wachstumsprogramm "Scale up 2.0" gesorgt. Bis 2027 wolle PNE die Projektpipeline von 11,4 auf mehr als 20 GW/GWp ausbauen. Zudem strebe der Konzern eine Gesamtleistung in der Stromerzeugung im Eigenbetrieb von 1.500 MW/MWp (Stand September 2022: 283 MW) an. Das Analysehaus Warburg Research habe mit einer Heraufstufung von "hold" auf "buy" und der Anhebung des Kursziels von 17,80 auf 26,20 Euro reagiert. Kurzum: Die Aktie ist sehr spannend, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 47/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs PNE-Aktie:22,00 EUR -0,90% (01.12.2022, 11:40)XETRA-Aktienkurs PNE-Aktie:21,95 EUR 0,00% (01.12.2022, 11:30)ISIN PNE-Aktie:DE000A0JBPG2