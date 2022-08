Tradegate-Aktienkurs PNE-Aktie:

Kurzprofil PNE AG:



Die PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) ist international tätig und einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sich die Gruppe weiter zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie.



Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis hin zum Betrieb und dem Repowering nach Laufzeitende, umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Windparks. Damit vereint das Unternehmen wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischer Verantwortung.



Aus dieser starken Position heraus entwickelt sich PNE weiter.



Die strategische Ausrichtung von PNE umfasst künftig die gesamte Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien sowie die Veredelung von Strom.



Neben der Windenergie sind Photovoltaik, Speicherung und die Power-to-Gas-Technologie mit einem Schwerpunkt bei Wasserstoff Teil des PNE-Angebotes.



Mit dieser Erweiterung der Geschäftsfelder der PNE AG einher geht auch eine regionale Ausweitung ihrer Aktivitäten: Schwellenländer in Lateinamerika, Afrika und dem Mittleren wie Fernen Osten rücken neben etablierten Märkten in den Fokus unseres unternehmerischen Engagements.



Die rund 400 Mitarbeiter der PNE-Gruppe arbeiten täglich mit großer Leidenschaft daran, der Vision einer hundertprozentigen Energieversorgung aus Erneuerbaren Energien, ein Stück näher zu kommen. Für eine saubere, nachhaltige Energieerzeugung - jetzt und in Zukunft. (12.08.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Münster (www.aktiencheck.de) - PNE-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft die Aktie der PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert mit dem Rating "hold" ein.PNE profitiere aktuell stark vom Ausbau des eigenen Windparkportfolios und den hohen Strompreisen. Im ersten Halbjahr hätten die Erlöse aus der Stromproduktion auf 34,7 Mio. Euro mehr als verdreifacht werden können.Mit einer Steigerung des Konzern-EBITDA um 31,4 Prozent auf 17,5 Mio. Euro befinde sich das Unternehmen auf einem guten Weg, die Zielspanne des Managements, die sich auf 20 bis 30 Mio. Euro belaufe, zu erreichen oder zu übertreffen. Die Aktienanalysten von SMC Research würden davon ausgehen, dass das EBITDA am Ende um 25 Prozent über dem oberen Ende der Spanne liege.Auch für die Zeit danach seien die Wachstumsaussichten exzellent, was u.a. auf den rasanten Ausbau der Pipeline im Photovoltaikbereich zurückzuführen sei. Diese sei im ersten Halbjahr auf 2,4 GWp glatt verdoppelt und zuletzt mit dem Erwerb der Mehrheit an dem spanischen Projektentwickler KOLYA (mit einer eigenen Pipeline von 1 GWp) weiter gestärkt worden.Die Aktienanalysten von SMC Research hätten infolgedessen ihre mittel- und langfristigen Wachstums- und Margenschätzungen angehoben, womit sich der faire Wert von zuletzt 12,00 Euro auf 15,00 Euro erhöht habe.Mit einem deutlichen Anstieg habe die Aktie auf die verbesserten Perspektiven bereits reagiert - die positive Entwicklung sei jüngst auch durch die Aufnahme in den SDAX gekrönt worden. Auf dem aktuellen Niveau würden die Aktienanalysten von SMC Research den Titel als in etwa fair bewertet einstufen.Im Rahmen der Erstellung dieser Finanzanalyse sind folgende Interessenkonflikte aufgetreten:1. Die sc-consult GmbH hat diese Studie im Auftrag des Unternehmens entgeltlich erstellt.3. Die sc-consult GmbH hat die Studie vor der Veröffentlichung dem Auftraggeber bzw. dem Unternehmen vorgelegt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PNE-Aktie: