Börsenplätze PNE-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PNE-Aktie:

21,35 EUR -1,16% (30.12.2022, 14:01)



XETRA-Aktienkurs PNE-Aktie:

21,35 EUR -0,70% (30.12.2022, 14:05)



ISIN PNE-Aktie:

DE000A0JBPG2



WKN PNE-Aktie:

A0JBPG



Ticker-Symbol PNE-Aktie:

PNE3



Kurzprofil PNE AG:



Die PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) ist international tätig und einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis hat sich die Gruppe zu einem "Clean Energy Solutions Provider" weiterentwickelt, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie.



Neben der Windenergie sind Photovoltaik, Speicherung und die Power-to-X-Technologie mit einem Schwerpunkt bei Wasserstoff Teil des Angebotes. Die strategische Ausrichtung von PNE umfasst die gesamte Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien sowie die Veredelung von Strom. Mit dieser Erweiterung der Geschäftsfelder einher geht auch eine regionale Ausweitung der Aktivitäten in Lateinamerika, Afrika und Asien.



Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis hin zum Betrieb und dem Repowering nach Laufzeitende, umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Erneuerbare Energie Projekten. Zudem bietet PNE Lösungen und Services für alle Phasen der Wertschöpfungskette an.



PNE vereint wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischer Verantwortung. Die über 450 Mitarbeiter der PNE-Gruppe arbeiten täglich mit großer Leidenschaft daran, der Vision einer hundertprozentigen Energieversorgung aus Erneuerbaren Energien, ein Stück näher zu kommen. Für eine saubere, nachhaltige Energieerzeugung - jetzt und in Zukunft. (30.12.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PNE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dank Windkraftprojekten und Übernahmefantasie sei der Nebenwert PNE der Gewinner des Jahres 2022 gewesen. Würden im neuen Jahr nun andere Wind-Aktien Rückenwind erhalten?Die Solarbranche vermelde einen Gewinnrekord nach dem anderen - Enphase und Co seien 2022 steil gestiegen. Doch im Windsektor sei der Hot-Stock PNE die große Ausnahme gewesen. Das Ziel der Regierung sei gewesen, "alle Hürden aus dem Weg zu räumen." Doch die aream group schreibe: "Die Bundesregierung erweist sich als die größte Bremse für den Ausbau erneuerbarer Energien. Angekündigt wurde viel, konkretisiert fast nichts." Doch Geduld, jetzt, 2023 könnte der Knoten platzen. Wir kaufen im Depot 2030 heute eine Wind-Aktie nach einem neuen TFA-Signal, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Laut Florian Söllner von "Der Aktionär" schreibe Warburg-Analyst, Jan Bauer: "Es dauert etwa eineinhalb bis zwei Jahre, bis regulatorische Änderungen spürbar werden." Minister Habeck sage nun, er rechne mit "erheblichem Zuwachs" in Deutschland. 2022 seien immerhin Genehmigungen für die Installation von Windkraftanlagen an Land von vier bis fünf Gigawatt (GW) erteilt worden. Die Bundesregierung plane, dies auf ein Niveau von zehn Gigawatt pro Jahr zu beschleunigen.Und es gehe los zum Jahreswechsel: Niedersachsen mache etwa Tempo mit einem Windenergie-Gesetz. Anwohnende könnten sich mit 20 Prozent an Wind- und Solarparks beteiligen. Zudem würden Genehmigungen und Planungen von Windkraftanlagen vereinfacht und beschleunigt. Ziel: Die für Windkraft ausgewiesenen Flächen in drei bis vier Jahren zu verdoppeln.PNE war unsere Siegeraktie: Die HSR-Empfehlung war vor genau einem Jahr "Favorit der Reaktion" im AKTIONÄR und ist seit dem 170 Prozent gestiegen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Denn es gebe Übernahmegerüchte, selbst BayWa solle Interesse haben.Große Frage: Sei das Papier nun zu teuer und heiß gelaufen? Analyst Bauer covere PNE und habe dem "Aktionär" im "Report" gesagt: "Ich sehe den strategischen Wert basierend auf den Zielen 2027 bei rund 27 Euro, für 2024 bei 23 bis 25 Euro." Potenzielle Käufer seien Private Equity und Versorger.Wir raten im "Hot Stock Report" nun zu Teilgewinnmitnahmen - und setzen 2023 weiter auf den Windsektor, doch im Depot 2030 mit einer anderen Aktie, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link