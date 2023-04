Tradegate-Aktienkurs PNE-Aktie:

Kurzprofil PNE AG:



Die PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) ist international tätig und einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis hat sich die Gruppe zu einem "Clean Energy Solutions Provider" weiterentwickelt, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie.



Neben der Windenergie sind Photovoltaik, Speicherung und die Power-to-X-Technologie mit einem Schwerpunkt bei Wasserstoff Teil des Angebotes. Die strategische Ausrichtung von PNE umfasst die gesamte Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien sowie die Veredelung von Strom. Mit dieser Erweiterung der Geschäftsfelder einher geht auch eine regionale Ausweitung der Aktivitäten in Lateinamerika, Afrika und Asien.



Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis hin zum Betrieb und dem Repowering nach Laufzeitende, umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Erneuerbare Energie Projekten. Zudem bietet PNE Lösungen und Services für alle Phasen der Wertschöpfungskette an.



PNE vereint wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischer Verantwortung. Die über 450 Mitarbeiter der PNE-Gruppe arbeiten täglich mit großer Leidenschaft daran, der Vision einer hundertprozentigen Energieversorgung aus Erneuerbaren Energien, ein Stück näher zu kommen. Für eine saubere, nachhaltige Energieerzeugung - jetzt und in Zukunft. (25.04.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PNE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraft-Projektierers PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) unter die Lupe.Nachdem zu Jahresbeginn bekannt geworden sei, dass Morgan Stanley die Beteiligung am Cuxhavener Windparkentwickler nicht verkaufen werde, sei die PNE-Aktie auf Talfahrt gegangen. Nun scheine sich allerdings ein Boden auszubilden, Fortschritte beim Verkauf des US-Geschäfts kämen an der Börse zudem gut an.Im frühen Handel habe die PNE-Aktie am Dienstag mehr als 9% zugelegt, das Plus sei jedoch schnell zusammengeschmolzen. Inzwischen notiere die Aktie nur noch leicht über dem Vortagesschlusskurs. Dennoch dürften die Fortschritte beim Verkauf des US-Geschäfts kursstützend wirken.Mehrere Interessenten hätten unverbindliche Angebote abgegeben, habe PNE am Montagabend mitgeteilt. Ob es zur Veräußerung komme sowie der mögliche Preis seien offen, ein außerordentlicher Ergebnisbeitrag sei aber denkbar. Verhandlungen sollten zeitnah mit ausgewählten Bietern aufgenommen werden.PNE biete für Windparks an Land die Entwicklung, Finanzierung, Realisierung, den Betrieb, Vertrieb und das Repowering an. Auf See entwickele PNE die Parks bis zur Baureife. Die USA würden dabei bislang zu den kleineren Märkten des Unternehmens gehören, das Geschäft sei aber sowohl mit Wind- als auch Solarparkprojekten ausgebaut worden. Grund für die Überlegung es zu verkaufen, seien die hohen erforderlichen Investitionen in dem Land, sowie die zu hinterlegenden Sicherheitsleistungen, habe es jüngst geheißen. Die Margen zu halten, würde PNE zufolge zulasten des Ausbaus des Eigenbetriebsportfolios in Europa gehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PNE-Aktie: