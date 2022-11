ISIN PNE-Aktie:

Kurzprofil PNE AG:



Die PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) ist international tätig und einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sich die Gruppe weiter zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie.



Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis hin zum Betrieb und dem Repowering nach Laufzeitende, umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Windparks. Damit vereint das Unternehmen wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischer Verantwortung.



Aus dieser starken Position heraus entwickelt sich PNE weiter.



Die strategische Ausrichtung von PNE umfasst künftig die gesamte Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien sowie die Veredelung von Strom.



Neben der Windenergie sind Photovoltaik, Speicherung und die Power-to-Gas-Technologie mit einem Schwerpunkt bei Wasserstoff Teil des PNE-Angebotes.



Mit dieser Erweiterung der Geschäftsfelder der PNE AG einher geht auch eine regionale Ausweitung ihrer Aktivitäten: Schwellenländer in Lateinamerika, Afrika und dem Mittleren wie Fernen Osten rücken neben etablierten Märkten in den Fokus unseres unternehmerischen Engagements.



Die rund 400 Mitarbeiter der PNE-Gruppe arbeiten täglich mit großer Leidenschaft daran, der Vision einer hundertprozentigen Energieversorgung aus Erneuerbaren Energien, ein Stück näher zu kommen. Für eine saubere, nachhaltige Energieerzeugung - jetzt und in Zukunft. (29.11.2022/ac/a/nw)





Cuxhaven (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Citadel Advisors LLC geht Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der PNE AG ein:Die Shortseller des Hedgefonds Citadel Advisors LLC starten Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien des Windpark-Projektierers PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3).Die Finanzprofis des von Kenneth C. Griffin gegründeten Hedgefonds Citadel Advisors LLC mit Sitz in Chicago, Illinois, USA haben am 28.11.2022 eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,50% der PNE-Aktien aufgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den PNE-Aktien:0,50% Citadel Advisors LLC (28.11.2022)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 0,50% der PNE-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Tradegate-Aktienkurs PNE-Aktie:21,75 EUR -0,46% (29.11.2022, 15:17)XETRA-Aktienkurs PNE-Aktie:21,75 EUR -0,68% (29.11.2022, 15:38)