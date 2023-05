Börsenplätze PNE-Aktie:



Die international tätige PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) ist im SDAX gelistet und mit den Marken PNE und WKN einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis hat sie sich zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie weiterentwickelt. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs. Neben der Projektentwicklung gewinnt die Stromerzeugung mit eigenen Windparks zunehmend an Bedeutung. Darüber hinaus sind Photovoltaik, Speicherung und Dienstleistungen Teil des Angebotes. Die PNE beschäftigt sich dabei auch mit der Entwicklung von Power-to-X-Lösungen. (12.05.2023/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - PNE-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) unverändert mit dem Rating "hold" ein.PNE überzeuge derzeit mit einer beeindruckenden operativen Dynamik, die insbesondere dem eigenen Portfolio zugutekomme. Noch nie habe das Unternehmen so viele Projekte, die für den Eigenbestand vorgesehen seien, in der Entwicklung gehabt. Zugleich würden aber auch diverse Projekte im Ausland für einen Verkauf vorbereitet, was sich positiv auf die Zahlen der nächsten Quartale auswirken sollte. Der nur moderate Umsatzanstieg und der deutliche Rückgang des operativen Gewinns im ersten Quartal würden daher eine Momentaufnahme bleiben. Das Management habe die Prognose, die mit 30 bis 40 Mio. Euro ein EBITDA in der Nähe des Vorjahreswertes (35,4 Mio. Euro) vorsehe, bekräftigt.Und es könnte auch noch ein Sonderertrag hinzukommen, wenn das gesamte US-Geschäft verkauft werde. Der Prozess sei vorangeschritten, jetzt stünden Verkaufsverhandlungen mit ausgewählten Kandidaten an.Steffen halte einen Verkauf in diesem Jahr nun für wahrscheinlich und habe seine EBITDA-Prognose auf 47,5 Mio. Euro angehoben. Bei ansonsten unveränderten Schätzungen habe sich sein Kursziel dadurch von 15,20 auf 15,40 Euro leicht erhöht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link