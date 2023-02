ISIN PNE-Aktie:

DE000A0JBPG2



WKN PNE-Aktie:

A0JBPG



Ticker-Symbol PNE-Aktie:

PNE3



Kurzprofil PNE AG:



Die PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) ist international tätig und einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis hat sich die Gruppe zu einem "Clean Energy Solutions Provider" weiterentwickelt, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie.



Neben der Windenergie sind Photovoltaik, Speicherung und die Power-to-X-Technologie mit einem Schwerpunkt bei Wasserstoff Teil des Angebotes. Die strategische Ausrichtung von PNE umfasst die gesamte Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien sowie die Veredelung von Strom. Mit dieser Erweiterung der Geschäftsfelder einher geht auch eine regionale Ausweitung der Aktivitäten in Lateinamerika, Afrika und Asien.



Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis hin zum Betrieb und dem Repowering nach Laufzeitende, umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Erneuerbare Energie Projekten. Zudem bietet PNE Lösungen und Services für alle Phasen der Wertschöpfungskette an.



PNE vereint wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischer Verantwortung. Die über 450 Mitarbeiter der PNE-Gruppe arbeiten täglich mit großer Leidenschaft daran, der Vision einer hundertprozentigen Energieversorgung aus Erneuerbaren Energien, ein Stück näher zu kommen. Für eine saubere, nachhaltige Energieerzeugung - jetzt und in Zukunft. (09.02.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PNE: Analysten sehen Kurspotenzial - AktienanalyseZu einem heftigen Rückschlag kam es bei der Aktie von PNE (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass die US-Investmentbank Morgan Stanley ihr Aktienpaket an dem Windpark-Projektentwickler von etwas mehr als 44 Prozent vorerst nicht verkaufen wolle. Die Gespräche mit potenziellen Interessenten würden derzeit nicht weitergeführt. Noch kurz zuvor habe die WirtschaftsWoche über ein Bieterrennen berichtet. Demnach sollte der Großaktionär in der letzten Runde nur noch mit dem Infrastrukturfonds Macquarie und einem Vehikel des weltgrößten US-Fondsverwalters BlackRock verhandelt haben. Beide Offerten hätten PNE demnach über dem aktuellen Marktwert bewertet. Die Aktie sei nach der Nachricht vom geplatzten Verkauf um etwas mehr als 20 Prozent eingebrochen.Auf dem ermäßigten Niveau würden die Analysten von First Berlin Aufwärtspotenzial sehen, "da wir glauben, dass PNE ihre beschleunigte Wachstumsstrategie "Scale up 2.0", die sie im November 2022 erstmals vorgestellt hat, erfolgreich umsetzen wird." Die Hauptziele der Strategie seien die Steigerung des EBITDA von 33 Mio. Euro im Jahr 2021 auf mehr als 150 Mio. Euro und der Ausbau der Projektpipeline von 11,4 (per Ende September 2022) auf mehr als 20 GW/GWp. "Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt immer noch ein Kursziel von 26 Euro", so First Berlin. "Aufgrund des Kurseinbruchs nach der Ankündigung von Morgan Stanley stufen wir die Aktie von "add" auf "buy" hoch, da das Aufwärtspotenzial nun mehr als 25 Prozent beträgt." (Ausgabe 05/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs PNE-Aktie:17,58 EUR +1,03% (09.02.2023, 12:25)XETRA-Aktienkurs PNE-Aktie:17,60 EUR +1,15% (09.02.2023, 12:09)