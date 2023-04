XETRA-Aktienkurs PNE-Aktie:

Kurzprofil PNE AG:



Die PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) ist international tätig und einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis hat sich die Gruppe zu einem "Clean Energy Solutions Provider" weiterentwickelt, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie.



Neben der Windenergie sind Photovoltaik, Speicherung und die Power-to-X-Technologie mit einem Schwerpunkt bei Wasserstoff Teil des Angebotes. Die strategische Ausrichtung von PNE umfasst die gesamte Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien sowie die Veredelung von Strom. Mit dieser Erweiterung der Geschäftsfelder einher geht auch eine regionale Ausweitung der Aktivitäten in Lateinamerika, Afrika und Asien.



Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis hin zum Betrieb und dem Repowering nach Laufzeitende, umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Erneuerbare Energie Projekten. Zudem bietet PNE Lösungen und Services für alle Phasen der Wertschöpfungskette an.



PNE vereint wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischer Verantwortung. Die über 450 Mitarbeiter der PNE-Gruppe arbeiten täglich mit großer Leidenschaft daran, der Vision einer hundertprozentigen Energieversorgung aus Erneuerbaren Energien, ein Stück näher zu kommen. Für eine saubere, nachhaltige Energieerzeugung - jetzt und in Zukunft. (06.04.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PNE-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Wind- und Solarparkentwickler PNE (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) hat 2022 überraschend gut abgeschlossen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Als Ergebnis einer erfolgreichen operativen Geschäftsentwicklung habe die Gesamtleistung bei 243,3 Mio. Euro gelegen, nach 252 Mio. Euro im Vorjahr. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei bei 35,4 Mio. Euro gelandet. Zuletzt habe der Vorstand lediglich 20 Mio. bis 30 Mio. Euro in Aussicht gestellt, nachdem das Ergebnis im Vorjahr 32,7 Mio. Euro erreicht habe."Wir haben außerordentlich gute Ergebnisse erzielt und dabei die Guidance übertroffen. Wir sind dazu dem strategischen Ziel, dem Aufbau eines großen Eigenbetriebsportfolios an Windparks und Photovoltaikanlagen, einen großen Schritt nähergekommen. Zudem konnten wir die Projektpipeline auf eine Rekordhöhe steigern", so Vorstandsvorsitzender Markus Lesser. "Strategisch haben wir darüber hinaus mit der Weiterentwicklung unserer Strategie Scale up 2.0 die Weichen auf weiteres Wachstum gestellt."Was kurzfristig wichtiger als die Zahlen sei: PNE wolle sich vom US-Geschäft trennen. Grund dafür seien demnach die hohen erforderlichen Investitionen in dem Land sowie die zu hinterlegenden Sicherheitsleistungen. Nach offiziellen Angaben habe PNE in den Staaten Projekte von mehr als 400 Megawatt. Einen Käufer zu finden, dürfte angesichts des US-Förderungsprogramms "Inflation Reduction Act" nicht schwierig sein. Die Marktpreise für die weiterentwickelte Pipeline dürften um 400 Mio. Euro liegen, das wären mehr als ein Drittel des Börsenwerts.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link