Das EUR/USD-Paar sei nach der Veröffentlichung stark abgefallen. Warum solche Bewegungen? Es könnte damit zusammenhängen, dass schwache Daten zu einer Änderung der Haltung der EZB führen könnten, die die Zinssätze nicht mehr erhöhen könnte.



EUR/USD falle auf den tiefsten Stand seit August 2022. (Quellen: xStation5 von XTB)



DEUTSCHER MFG PMI FLASH AKTUELL 39,1 (PROGNOSE 38,8, ZUVOR 38,8)



DEUTSCHER SERVICE PMI FLASH AKTUELL 47,3 (PROGNOSE 51,5, ZUVOR 52,3)



DEUTSCHER COMPOSITE PMI FLASH AKTUELL 44,7 (PROGNOSE 48,3, ZUVOR 48,5) (23.08.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PMI für Dienstleistungen in Deutschland bei 47,3 Punkten vorläufig für August! Erwartet wurde ein Wert von 51,5 Punkten bei einem vorherigen Stand von 52,3 Punkten, so die Experten von XTB.Der PMI für die Industrie habe mit 39,1 Punkten etwas besser abgeschnitten als die Erwartungen von 38,8 Punkten und das gleiche Niveau wie zuvor.Zuvor seien die Werte in Frankreich ähnlich uneinheitlich ausgefallen, wobei der PMI für die Industrie mit 46,4 Punkten besser abgeschnitten habe als die Erwartung von 45 und der vorherige Wert von 45,1 Punkten. Der Dienstleistungssektor hingegen habe 46,7 Punkte bei einer Erwartung von 47,5 und einem vorherigen Wert von 47,1 Punkten erreicht.