Der endgültige französische PMI für das Verarbeitende Gewerbe sei wieder über 50 geklettert, genauer gesagt auf 50,6. Das vorläufige Ergebnis sei mit 49,0 gemeldet worden und der Markt habe keine Korrektur erwartet.



Der endgültige deutsche PMI für das Verarbeitende Gewerbe sei mit 49,1 schlechter ausgefallen als die vorläufige Messung (vorläufig 49,8).



Trotz einer deutlichen Verbesserung der endgültigen Daten aus Spanien und Frankreich habe der endgültige Index für den gesamten Euroraum bei 49,6 gelegen, verglichen mit 49,7 in der ersten Lesung. In Deutschland werde die Stimmung durch die Ungewissheit über die Energieversorgung beeinflusst, da eine Verknappung definitiv zu einem Rückgang der Wirtschaftstätigkeit in der Winterperiode führen würde.



Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe kaum auf die Veröffentlichung reagiert, wie es normalerweise bei endgültigen Werten der Fall sei. Der deutsche Index habe seine Abwärtsbewegung während des gesamten europäischen Vormittagshandels fortgesetzt, habe sich aber gegen Mittag wieder etwas erholen können. Der DAX notiere jedoch weiterhin unter dem 78,6%-Retracement der Aufwärtsbewegung, die zum Monatswechsel Juni/Juli eingesetzt habe. (01.09.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Heute Morgen wurde eine Reihe von Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe in den europäischen Ländern für August veröffentlicht, so die Experten von XTB.