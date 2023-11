Frankreich (PMI, November):



- Industrie: 42,6 erwartet: 43,0 zuvor: 42,8

- Dienstleistungen: 45,3 erwartet: 45,6 zuvor: 45,2



Deutschland (PMI November)



- Industrie: 42.3 erwartet: 41.2 zuvor: 40,8

- Dienstleistungen: 48,7 erwartet: 48,5 zuvor: 48,2



EUR/USD (H4-Intervall)



Ein Blick auf den EUR/USD-Chart im 4-Stunden-Intervall zeige, dass das Paar seit Beginn einer stärkeren Aufwärtsbewegung zwei geometrische Aufwärtsbewegungen vollzogen habe und der gleitende Durchschnitt SMA50 eine wichtige Unterstützung für den dynamischen Aufwärtstrend darstelle. Betrachte man den Aufbau der Marktgeometrie, so könnte ein möglicher nächster Ausbruch EUR/USD sogar über 1,1100 bringen, und solange der Preis den SMA50 als Unterstützung halte, sei dieses Szenario möglich. Andererseits könnte ein möglicher Rückgang unter den SMA50 bei hohem Volumen das "zinsbullische" Szenario zunichtemachen und eine Korrektur der vorherigen Bewegung bis in den Bereich von 1,084 einläuten, wo wir das 23,6-Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtswelle sehen würden. (24.11.2023/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Da die gestrigen PMI-Daten in Europa gemischt ausfielen (Deutschland etwas besser als erwartet, Frankreich deutlich schwächer), könnten die heutigen S&P PMI-Blitzdaten aus den USA (15:45 Uhr) mit einer steigenden Volatilität des EUR/USD enden, so die Experten von XTB.Natürlich schneide das europäische Makroklima im Vergleich zu den USA immer noch unvergleichlich schlecht ab, was mittelfristig die Wahrnehmung der Situation und den Wachstumsspielraum des Eurodollars beeinträchtigen könnte. Die heutigen ifo-Ergebnisse aus Deutschland seien ebenfalls schwach ausgefallen und hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Auch das deutsche BIP im 3. Quartal sei von -0,3% auf -0,4% im Jahresvergleich nach unten korrigiert worden. Dies habe sich jedoch nicht auf die Schwäche des EUR/USD ausgewirkt; die Reaktion des Hauptpaares habe sich in Grenzen gehalten, was darauf hindeute, dass der Markt auf die US-Daten warte.Die Anleger würden stets erwarten, dass die FED im Jahr 2024 mit der Lockerung der Geldpolitik beginne, und das Protokoll der letzten FED-Sitzung habe die Märkte in ihrer Annahme bestärkt. Analysten würden erwarten, dass der PMI des verarbeitenden Gewerbes in den USA auf 49,9 fallen werde, also knapp unter die 50er-Marke, die Expansion und Abschwung voneinander trenne. Eine möglicherweise positive Überraschung bei diesem Wert könnte den Dollar stärken und darauf hinweisen, dass sich die US-Industrie noch nicht einmal am Rande einer Rezession befinde. Andererseits könnten PMI-Daten, die mit den Prognosen übereinstimmen oder schwächer ausfallen würden, bedeuten, dass sich die US-Wirtschaft abzukühlen beginne, was das Potenzial für hawkistische Zentralbankinterventionen einschränke. Für die Haussiers könnte dies ein Ansporn sein, den EUR/USD-Kurs weiter zu steigern.US PMI vs. Europäischer PMI- Dienstleistungen: Erwartet 50,3; zuvor 50,6- Verarbeitendes Gewerbe: Erwartet 49,9; zuvor 50- Komposit: Erwartet 50,4; zuvor 50,7