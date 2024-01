SIX Swiss Exchange-Aktienkurs PIERER Mobility-Aktie:

47,45 CHF-1,15% (18.01.2024, 11:30)



ISIN PIERER Mobility-Aktie:

AT0000KTMI02



WKN PIERER Mobility-Aktie:

A2JKHY



Ticker-Symbol PIERER Mobility-Aktie:

PKTM



NASDAQ OTC-Ticker PIERER Mobility-Aktie:

PIERF



Kurzprofil PIERER Mobility AG:



Die PIERER Mobility AG (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: PKTM, NASDAQ OTC-Ticker PIERF) ist die Dachgesellschaft für Europas führenden Hersteller motorisierter Zweiräder und produziert eine vollständige Premium-Markenpalette von KTM, GASGAS und Husqvarna Motorcycles. Mit ihrer Innovationskraft ist PIERER Mobility durch ihre Motorradmarken ein wegweisender Technologieführer für zweirädrige E-Mobilität. Das Premium-Markenangebot bietet weiters Hochleistungskomponenten der Marke WP sowie spezielle KTM X-BOW Hochleistungssportwagen. (18.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PIERER Mobility: Aktienkäufe sorgen für zusätzlichen Schwung - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie der PIERER Mobility AG (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: PKTM, NASDAQ OTC-Ticker PIERF) unter die Lupe.Pierer Mobility habe den Motorradabsatz im Geschäftsjahr 2023 um zwei Prozent auf 381.634 Stück gesteigert. Während der Absatz in Europa bei rund 140.000 Einheiten gelegen habe, seien rund zwei Drittel der Motorräder in den Märkten außerhalb Europas, und hier insbesondere in Nordamerika, Indien und Australien, verkauft worden. Darüber hinaus habe die Fahrrad-Division den Absatz um rund 33 Prozent gesteigert und 157.358 E-Bicycles & Fahrräder (Vorjahr: 118.465) abgesetzt.Insgesamt rechne die Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 mit einem Konzernumsatz zwischen 2,65 Mrd. und 2,67 Mrd. Euro, was eine Erhöhung von rund neun Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeute. Mit den ordentlichen Zahlen im Rücken setze die Aktie von Pierer Mobility zu einer Trendwende an. Netto-Aktienkäufe durch Vorstand Stefan Pierer würden für zusätzlichen Schwung sorgen. (Ausgabe 02/2024)Börsenplätze PIERER Mobility-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs PIERER Mobility-Aktie:51,00 EUR -0,39% (18.01.2024, 08:08)