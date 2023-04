NASDAQ-Aktienkurs PDD-Aktie:

Kurzprofil PDD Holdings Inc.:



PDD Holdings (ehemals Pinduoduo Inc.) (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD) ist eine multinationale Commerce-Gruppe, die ein Portfolio von Unternehmen besitzt und betreibt, darunter Pinduoduo, eine Social-Commerce-Plattform in China mit der Landwirtschaft als einer ihrer Säulen, und Temu, ein E-Commerce-Marktplatz in Nordamerika. (21.04.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PDD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von PDD Holdings Inc. (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Einzelhandelsumsätze in China seien im März zweistellig - um 10,6% - wieder gewachsen. Um knapp 6% seien sie im Online-Handel gestiegen. Von daher könnte man argumentieren, dass die Unternehmen, die den Online-Handel dominieren würden (Alibaba, JD.com und PDD), im 1. Quartal gewachsen sein sollten. Das sehe man noch nicht in den Kursen, aber das habe mit der Geopolitik zu tun. Es handelt sich um die Angst, dass China trotzdem Taiwan angreifen könnte, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur PDD-Aktie. (Analyse vom 21.04.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze PDD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PDD-Aktie:63,10 EUR -0,79% (21.04.2023, 16:59)