NASDAQ-Aktienkurs PDD-Aktie:

93,22 USD +15,43% (29.08.2023)



ISIN PDD-Aktie:

US7223041028



WKN PDD-Aktie:

A2JRK6



Ticker-Symbol PDD-Aktie:

9PDA



NASDAQ-Symbol PDD-Aktie:

PDD



Kurzprofil PDD Holdings Inc.:



PDD Holdings (ehemals Pinduoduo Inc.) (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD) ist eine multinationale Commerce-Gruppe, die ein Portfolio von Unternehmen besitzt und betreibt, darunter Pinduoduo, eine Social-Commerce-Plattform in China mit der Landwirtschaft als einer ihrer Säulen, und Temu, ein E-Commerce-Marktplatz in Nordamerika. (30.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - PDD-Aktienanalyse von BofA Securities:Joyce Ju, Analystin von BofA Securities, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von PDD Holdings Inc. (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD).Das Unternehmen habe ein weiteres robustes Quartal inmitten einer allmählichen Nachfrageerholung angesichts einer anhaltenden Verbesserung des Konsumklimas gemeldet, so die Analystin. Sie verweise außerdem auf die erfolgreichen Werbeaktionen von PDD im Juni, mit denen die Verbrauchernachfrage insbesondere bei Haushaltsgeräten, Smartphones, Kosmetika und Frischwaren angekurbelt werden sollte, und stelle fest, dass das Unternehmen im Vergleich zu seinen wichtigsten Konkurrenten eine viel schnellere Wachstumsdynamik verzeichne.Joyce Ju, Analystin von BofA Securities, bewertet die PDD-Aktie weiterhin mit "buy". Das Kursziel werde von 97,00 auf 112,00 USD angehoben. (Analyse vom 29.08.2023)Börsenplätze PDD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PDD-Aktie:84,50 EUR -1,29% (30.08.2023, 09:57)