NASDAQ-Aktienkurs PDD-Aktie:

126,19 USD -4,52% (21.03.2024, 15:48)



ISIN PDD-Aktie:

US7223041028



WKN PDD-Aktie:

A2JRK6



Ticker-Symbol PDD-Aktie:

9PDA



NASDAQ-Symbol PDD-Aktie:

PDD



Kurzprofil PDD Holdings Inc.:



PDD Holdings (ehemals Pinduoduo Inc.) (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD) ist eine multinationale Commerce-Gruppe, die ein Portfolio von Unternehmen besitzt und betreibt, darunter Pinduoduo, eine Social-Commerce-Plattform in China mit der Landwirtschaft als einer ihrer Säulen, und Temu, ein E-Commerce-Marktplatz in Nordamerika. (21.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - PDD-Aktienanalyse von HSBC:Die Analysten von HSBC heben in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von PDD Holdings Inc. (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD) an.Die Wachstumsbeschleunigung des Unternehmens im Inlandsmarketing im vierten Quartal zeige seine "Verteidigungsfähigkeit gegenüber der Konkurrenz", so die Analysten. Sie hätten geschrieben, dass sich das stärker als erwartete Wachstum des Unternehmens im vierten Quartal fortgesetzt habe, während es Wachstumsmöglichkeiten und -herausforderungen in Übersee meistere.Die Analysten von HSBC bewerten die PDD-Aktie weiterhin mit "buy". Das Kursziel werde von 186,00 auf 193,00 USD gesteigert. (Analyse vom 21.03.2024)Börsenplätze PDD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PDD-Aktie:115,60 EUR -3,18% (21.03.2024, 16:01)