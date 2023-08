NASDAQ-Aktienkurs PDD-Aktie:

Kurzprofil PDD Holdings Inc.:



PDD Holdings (ehemals Pinduoduo Inc.) (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD) ist eine multinationale Commerce-Gruppe, die ein Portfolio von Unternehmen besitzt und betreibt, darunter Pinduoduo, eine Social-Commerce-Plattform in China mit der Landwirtschaft als einer ihrer Säulen, und Temu, ein E-Commerce-Marktplatz in Nordamerika. (30.08.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - PDD-Aktienanalyse der Citigroup:Citigroup rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von PDD Holdings Inc. (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD) und erhöht das Kursziel.Die schnelle Expansion und der rasche Anstieg des GMV von Temu sowie die effektive Förderung des Inlandsverbrauchs durch Coupons/Gutscheine während der saisonalen Werbeperiode hätten zu einem unerwartet hohen Umsatzwachstum beigetragen, heiße es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Mit Blick auf das dritte Quartal dürfte der anhaltende Anstieg von Temu die Verlangsamung von Duoduo Grocery ausgleichen, während die Einnahmen aus Online-Marketing-Dienstleistungen dank der verbesserten Realisierungsrate durch die Verlagerung von Werbebudgets auf die inländische Plattform von PDD wahrscheinlich eine schnelle Wachstumsdynamik beibehalten würden.Citigroup hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die PDD-Aktie bestätigt und das Kursziel von 110 auf 125 USD angehoben. (Analyse vom 29.08.2023)Börsenplätze PDD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PDD-Aktie:84,50 EUR -1,29% (30.08.2023, 10:57)