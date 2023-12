NASDAQ-Aktienkurs PDD-Aktie:

147,395 USD -0,03% (30.11.2023)



ISIN PDD-Aktie:

US7223041028



WKN PDD-Aktie:

A2JRK6



Ticker-Symbol PDD-Aktie:

9PDA



NASDAQ-Symbol PDD-Aktie:

PDD



Kurzprofil PDD Holdings Inc.:



PDD Holdings (ehemals Pinduoduo Inc.) (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD) ist eine multinationale Commerce-Gruppe, die ein Portfolio von Unternehmen besitzt und betreibt, darunter Pinduoduo, eine Social-Commerce-Plattform in China mit der Landwirtschaft als einer ihrer Säulen, und Temu, ein E-Commerce-Marktplatz in Nordamerika. (01.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - PDD-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von PDD Holdings Inc. (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD).Der Analyst nenne PDD auch als Top Pick im chinesischen E-Commerce als Teil einer breiteren Research Note. Die Analysten würden davon ausgehen, dass PDD dank seines vorteilhaften Geschäftsmodells und des veränderten Verbraucherverhaltens weiterhin Anteile an der chinesischen E-Commerce-Branche gewinnen werde. Auch das grenzüberschreitende E-Commerce-Geschäft von PDD, Temu, werde vom Markt nicht voll bewertet, so Morgan Stanley.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die PDD-Aktie unverändert mit "overweight" ein. Das Kursziel werde von 170,00 auf 181,00 USD angehoben. (Analyse vom 30.11.2023)Börsenplätze PDD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PDD-Aktie:132,80 EUR -1,92% (01.12.2023, 15:34)