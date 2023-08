NASDAQ-Aktienkurs PDD-Aktie:

ISIN PDD-Aktie:

US7223041028



WKN PDD-Aktie:

A2JRK6



Ticker-Symbol PDD-Aktie:

9PDA



NASDAQ-Symbol PDD-Aktie:

PDD



Kurzprofil PDD Holdings Inc.:



PDD Holdings (ehemals Pinduoduo Inc.) (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD) ist eine multinationale Commerce-Gruppe, die ein Portfolio von Unternehmen besitzt und betreibt, darunter Pinduoduo, eine Social-Commerce-Plattform in China mit der Landwirtschaft als einer ihrer Säulen, und Temu, ein E-Commerce-Marktplatz in Nordamerika. (30.08.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - PDD-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Eddy Wang, Analyst von Morgan Stanley, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von PDD Holdings Inc. (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD) an.Das starke OMS-Umsatzwachstum im zweiten Quartal impliziere sowohl ein starkes GMV-Wachstum als auch eine nachhaltige Verbesserung der Take-Rate, da PDDs "starkes Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Verbrauchern zu einem viel stärkeren Konsum auf seiner Plattform" geführt habe als bei den Mitbewerbern, so der Analyst. Er gehe davon aus, dass sich dieser Wachstumsunterschied in der zweiten Jahreshälfte und darüber hinaus fortsetzen werde.Eddy Wang, Analyst von Morgan Stanley, stuft die PDD-Aktie unverändert mit dem Votum "overweight" ein. Das Kursziel werde von 110,00 auf 120,00 USD gesteigert. (Analyse vom 29.08.2023)Börsenplätze PDD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PDD-Aktie:84,30 EUR -1,52% (30.08.2023, 10:11)