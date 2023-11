NASDAQ-Aktienkurs PDD-Aktie:

117,44 USD +0,09% (22.11.2023, 22:00)



ISIN PDD-Aktie:

US7223041028



WKN PDD-Aktie:

A2JRK6



Ticker-Symbol PDD-Aktie:

9PDA



NASDAQ-Symbol PDD-Aktie:

PDD



Kurzprofil PDD Holdings Inc.:



PDD Holdings (ehemals Pinduoduo Inc.) (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD) ist eine multinationale Commerce-Gruppe, die ein Portfolio von Unternehmen besitzt und betreibt, darunter Pinduoduo, eine Social-Commerce-Plattform in China mit der Landwirtschaft als einer ihrer Säulen, und Temu, ein E-Commerce-Marktplatz in Nordamerika. (24.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - PDD-Aktienanalyse von Morgan Stanley:

Eddy Wang, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von PDD Holdings Inc. (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD) weiterhin mit "overweight" ein.

Eddy Wang habe PDD Holdings im Rahmen des Q3-Berichts des Unternehmens am 28. November eine "catalyst driven idea" genannt. Der Analyst sei der Meinung, dass das Umsatzwachstum von PDDs Online-Marketing-Services im dritten Quartal der nächste Aktienkurskatalysator sein könnte. Das Unternehmen erwarte, dass der OMS-Umsatz im Jahresvergleich um 34% wachsen werde, was ein Wachstum des Bruttowarenvolumens von 24% für den inländischen E-Commerce von PDD impliziere und damit deutlich über dem Niveau der Konkurrenz liege.

Eddy Wang, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von PDD Holdings Inc. weiterhin mit "overweight" ein und stellt das Kursziel von 140 USD in Aussicht. (Analyse vom 24.11.2023)