Börsenplätze PDD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PDD-Aktie:

69,70 EUR -5,17% (22.03.2023, 18:40)



NASDAQ-Aktienkurs PDD-Aktie:

75,47 USD -4,38% (22.03.2023, 18:36)



ISIN PDD-Aktie:

US7223041028



WKN PDD-Aktie:

A2JRK6



Ticker-Symbol PDD-Aktie:

9PDA



NASDAQ-Symbol PDD-Aktie:

PDD



Kurzprofil PDD Holdings Inc.:



PDD Holdings (ehemals Pinduoduo Inc.) (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD) ist eine multinationale Commerce-Gruppe, die ein Portfolio von Unternehmen besitzt und betreibt, darunter Pinduoduo, eine Social-Commerce-Plattform in China mit der Landwirtschaft als einer ihrer Säulen, und Temu, ein E-Commerce-Marktplatz in Nordamerika. (22.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PDD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PDD Holdings Inc. (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol: 9PDA, NASDAQ-Symbol: PDD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auch das noch! Nachdem schon die Zahlen und der jüngste Ausblick nicht für Begeisterung bei PDD-Anlegern hätten sorgen können, habe das Unternehmen, das kürzlich noch Pinduoduo geheißen habe, dieser Tage ein zusätzliches Problem, das den Kurs der Aktie belaste. In den USA gehe es heute zunächst rund vier Prozent abwärts.Google (gehöre zu Alphabet) habe Downloads der Pinduoduo-App blockiert, nachdem in einigen Versionen (die aber wohl nicht im Google-Store vertreten gewesen seien) Malware gefunden worden sein solle. Google habe gestern mitgeteilt, dass die Pinduoduo-App bei Google Play erst einmal gesperrt bleibe, bis die Angelegenheit untersucht worden sei.Als Malware würden Schadprogramme bezeichnet, die beispielsweise heimlich das Nutzerverhalten ausspionieren könnten oder sich auf andere Weise schädlich verhalten würden.Die Auswirkungen dürften für den chinesischen E-Commerce-Konzern aber überschaubar bleiben. Das China-Geschäft von PDD sei nicht betroffen, weil es in China kein Google Play gebe. PDDs Shopping-App Temu, die sich in den USA steigender Beliebtheit erfreue, sei ebenfalls nicht betroffen und werde weiter im App-Store von Google angeboten.PDD leide derzeit unter anderem unter der immer noch eher schwachen Verbraucherstimmung in China. Alibaba ( ISIN US01609W1027 WKN A117ME ) und JD.com ( ISIN US47215P1066 WKN A112ST ) würden zudem in den Konkurrenzkampf investieren. Es verwundere nicht, dass sich der PDD-Kurs derzeit in einer Korrekturphase befinde, nachdem sich die Aktie seit Ende 2022 in der Spitze mehr als verdoppelt habe. Die heutige Zinsentscheidung in den USA könnte auch bei chinesischen Internet-Aktien wie PDD für erhöhte Volatilität sorgen, weil die Unternehmen an den US-Börsen notiert seien.Ein Einstieg drängt sich derzeit nicht auf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur PDD-Aktie. (Analyse vom 22.03.2023)Hinweis: