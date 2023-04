Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil PANTAFLIX AG:



Die PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Bestehend aus der Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX, dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films und der Brand-Integration-Einheit March & Friends verfolgt der Konzern einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Seine hohe Wachstumsdynamik bezieht der Konzern aus seinem progressiven Vertriebsmodell für internationale Filmproduktionen auf PANTAFLIX.



Nach dem Start in deutschsprachigen Ländern gefolgt von Europa, Nordamerika sowie Asien wird die Plattform bald weltweit verfügbar sein.



PANTAFLIX liefert Inhalte an Film- und Serienkonsumenten auf der ganzen Welt. Die PANTAFLIX AG hat Kooperationen mit namhaften Partnern wie Amazon, Warner Bros. und Sun Seven Stars Media. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, München und Frankfurt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.PANTAFLIXgroup.com und www.PANTAFLIX.com. (05.04.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - PANTAFLIX-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter und Tim Kruse, Analysten der Montega AG, streichen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Aktie der PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL).Nachdem die PANTAFLIX AG zum Ende des letzten Jahres eine Umsatz- und Gewinnwarnung veröffentlicht und damit die zum Halbjahresbericht bestätigte Guidance revidiert habe, sei nun die Ad-hoc-Meldung über Verkaufsgespräche der defizitären PANTAFLIX Technologies gefolgt.Im Dezember 2022 habe das Unternehmen bereits einen unter den Erwartungen liegenden Geschäftsverlauf vermeldet. Der Vorstand gehe demnach von einem Konzernumsatz von 18,0 bis 19,0 Mio. Euro aus (zuvor: 22,0 Mio. Euro), was unter anderem auf eine verhaltenere Performance der Tochtergesellschaften im zweiten Halbjahr zurückzuführen sei. Außerdem dürften insbesondere nicht vorhersehbare Projektverschiebungen sowie -absagen dazu geführt haben, die ursprüngliche Top Line-Planung für das zurückliegende Geschäftsjahr zum Jahresende zu revidieren. Neben den vermeldeten Erlöseinbußen auf Gruppenebene habe sich vor allem das Ergebnis eingetrübt gezeigt.Im Rahmen einer umfangreichen Werthaltigkeitsprüfung sei eine Sonderabschreibung auf Entwicklungsprojekte von Filmen und Serien aus der Vergangenheit von größer 1 Mio. Euro vorgenommen worden, da sich diese nach Auffassung des Unternehmens zum Zeitpunkt der Analyse als nicht mehr werthaltig erwiesen hätten. Während das Management zuvor von einem EBIT zwischen -2,5 und -4,5 Mio. Euro ausgegangen sei (bisher MONe: -4,6 Mio. Euro), erwarte das Unternehmen nun eine Größenordnung von -6,5 bis -7,0 Mio. Euro. Entsprechend der angepassten Guidance und dem damit implizit enttäuschenden Verlauf des H2, hätten die Analysten ihre Umsatz- und Ergebnis-Prognosen angepasst (MONe 2022 Umsatz: 18,7 Mio. Euro; EBIT: -6,9 Mio. Euro).Am 23. März habe PANTAFLIX den Abschluss einer prospektfreien Barkapitalerhöhung mit Privatplatzierung in Höhe von 1 Mio. Aktien zu einem Ausgabebetrag von je 1,00 Euro vermeldet. Wenige Tage darauf sei die Mitteilung über den Verbleib der seither defizitären Tochtergesellschaft gefolgt, der PANTAFLIX Technologies GmbH. Hierzu befinde sich nach Aussagen des Unternehmens das Management in intensiven Verkaufsgesprächen und habe bereits einen Letter of Intent unterzeichnet.Mit der Absichtserklärung einhergehend sei ein Wertberichtigungs- bzw. Abschreibungsbedarf auf Einzelabschlussebene der PANTAFLIX AG in signifikantem Ausmaß gefolgt. Die Wertminderung beziehe sich auf ein dem Tochterunternehmen gewährtes Darlehen sowie Forderungen ggü. der Gesellschaft von in Summe 1,5 Mio. Euro. Die Sonderabschreibung resultiere daraus, dass der Beteiligungsansatz der Technologies im Einzelabschluss der PANTAFLIX AG um 7,0 Mio. Euro auf "0" abgeschrieben worden sei. Demgegenüber habe der aus der Veräußerung entstehende Verkaufspreis lediglich symbolischen Charakter, weshalb der insgesamt erwartete Verlust damit die Hälfte des im Einzelabschluss ausgewiesenen Grundkapitals übersteige.Auf Basis des Verlaufes der zweiten Jahreshälfte und unter Berücksichtigung des Umstands, dass auch die Werbebudgets sowie Filmausgaben auf Unternehmensseite auf dem Prüfstand stünden, würden die Analysten im Rahmen des GB 22 einen Unternehmensausblick für das laufende Geschäftsjahr deutlich unterhalb ihrer bisherigen Prognose erwarten. Sie würden zum jetzigen Zeitpunkt daher Projektverschiebungen in der Filmproduktion nicht ausschließen, sich aufgrund der jüngsten Entwicklung für 2023 f. vorsichtiger als bisher positionieren und dennoch im Rahmen der Publikation des Geschäftsberichtes eher mit Enttäuschungs- als Überraschungspotenzial rechnen.Wenngleich sich das Geschäftsjahr 2022, bedingt durch Verzögerungen langlaufender Großprojekte, bereits unterjährig als herausfordernd abgezeichnet habe, habe der zurückliegende Newsflow zu einem sukzessiven Kursrückgang geführt, der vergangene Woche mit 0,69 Euro (Tagesschlusskurs) seinen bisherigen Tiefpunkt gefunden habe.Auch wenn die in der Vergangenheit getätigten IT-Entwicklungskosten in das Plattformgeschäft der Technologies nicht in gewünschten Ergebnisbeiträgen gemündet seien, dürfte mit dem Verkauf der Tochtergesellschaft auch das skalierbare Business und damit wiederum ein wesentlicher Teil der Equity Story den Konzern verlassen. Durch die damit anstehende Fokussierung auf das ursprüngliche Kerngeschäft der Eigen-, Ko- und Auftragsproduktion verbleibe ein rein projektorientiertes Geschäft, das von Natur aus eine geringe Visibilität mit sich bringe.Vor diesem Hintergrund stufen Nils Scharwächter und Tim Kruse, Analysten der Montega AG, die PANTAFLIX-Aktie von "kaufen" auf "halten" herab, bei einem signifikant reduzierten Kursziel von 0,75 Euro (zuvor: 2,00 Euro). (Analyse vom 05.04.2023)