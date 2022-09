Börsenplätze PANTAFLIX-Aktie:



Xetra-Aktienkurs PANTAFLIX-Aktie:

0,835 EUR +3,73% (29.09.2022, 12:18)



ISIN PANTAFLIX-Aktie:

DE000A12UPJ7



WKN PANTAFLIX-Aktie:

A12UPJ



Ticker-Symbol PANTAFLIX-Aktie:

PAL



Kurzprofil PANTAFLIX AG:



Die PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Bestehend aus der Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX, dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films und der Brand-Integration-Einheit March & Friends verfolgt der Konzern einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Seine hohe Wachstumsdynamik bezieht der Konzern aus seinem progressiven Vertriebsmodell für internationale Filmproduktionen auf PANTAFLIX.



Nach dem Start in deutschsprachigen Ländern gefolgt von Europa, Nordamerika sowie Asien wird die Plattform bald weltweit verfügbar sein.



PANTAFLIX liefert Inhalte an Film- und Serienkonsumenten auf der ganzen Welt. Die PANTAFLIX AG hat Kooperationen mit namhaften Partnern wie Amazon, Warner Bros. und Sun Seven Stars Media. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, München und Frankfurt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.PANTAFLIXgroup.com und www.PANTAFLIX.com. (29.09.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - PANTAFLIX-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter und Tim Kruse, Analysten der Montega AG, stufen die Aktie der PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) weiterhin mit "kaufen" ein.Die PANTAFLIX AG habe am Dienstag Zahlen für H1/2022 berichtet, die umsatzseitig unter den Analystenerwartungen gelegen hätten. Der Vorstand habe jedoch die Guidance für das laufende Geschäftsjahr bestätigt und habe zudem unter Berücksichtigung der aussichtsreichen Projektpipeline einen positiven Ausblick für das Jahr 2023 gegeben.In den ersten sechs Monaten habe PANTAFLIX einen Umsatzin Höhe von 8,8 Mio. Euro erzielt (MONe: 10,2 Mio. Euro). Der signifikante Umsatzrückgang zum Vorjahreswert von 22,7 Mio. Euro erkläre sich aus der Auftragsproduktion "Army of Thieves", die im Vergleichszeitraum 2021 spürbar zum Umsatz beigetragen habe, gleichzeitig aber zu einer deutlichen Bestandsminderung geführt habe. In Summe habe diese in H1/21 bei 13,0 Mio. Euro gelegen (aktuell: 49 Tsd. Euro). Aussagekräftiger sei daher der Blick auf die Gesamtleistung, die mit 10,0 Mio. Euro lediglich 8,0% unter dem Halbjahreswert von 2021 gelegen habe (10,8 Mio. Euro). Da Aufwendungen bei Auftragsproduktionen im Materialaufwand erfasst würden, sei dieser im aktuellen Halbjahr mit 1,98 Mio. Euro ebenfalls deutlich niedriger ausgefallen (Vj.: 3,72 Mio. Euro). Dennoch hätten die erhöhten Personalkosten und sonstigen betrieblichen Aufwendungen (jeweils +0,2 Mio. Euro yoy) sowie die gestiegenen Abschreibungen (+1,3 Mio. Euro yoy) dadurch nicht überkompensiert werden können. Folglich habe das EBIT mit -2,8 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert (-2,1 Mio. Euro) gelegen.Die Analysten hätten ihre Umsatzprognose für das laufende Jahr aufgrund der leicht schwächer als antizipierten Entwicklung in H1 sowie einer verschobenen Projektrealisierung von H2 in das kommende Jahr angepasst. Die reduzierte Ergebniserwartung berücksichtige hingegen insbesondere eine Provision im Rahmen einer Filmproduktion, die in H2/22 zu einem zusätzlichen Aufwand von 0,5 Mio. Euro geführt habe und in 2023 eine weitere Kostenbelastung in gleicher Höhe zur Folge haben werde.Im Rahmen des Halbjahresberichtes sei die Ende 2021 formulierte Guidance bestätigt worden (Umsatz: 22,0 Mio. Euro, EBIT: -2,5 bis -4,5 Mio. Euro). Visibilität verleihe hier die Fertigstellung der Filme "Trauzeugen" und "Asbest", die sich derzeit in der Post-Produktion befinden und rund 10 Mio. Euro (MONe) in H2/22 zur Topline beitragen sollten. Zusätzlich dürften erfolgreiche Projektabschlüsse der Tochtergesellschaften dem Umsatzwachstum Rückenwind verleihen. So seien z.B. weitere Produktionen der Kreativagentur CC15 mit XXXLutz in diesem Jahr vorgesehen. Mit Blick auf 2023 erwarte das Management in Q1 die erfolgreiche Abnahme der Eigenproduktion "Unwanted", die sich zurzeit ebenfalls in der Post-Produktion befinde und nach den Schätzungen der Analysten ein Volumen von etwa 20,0 Mio. Euro aufweisen sollte. Darüber hinaus befinde sich das Unternehmen in der Endverhandlung eines Projektes von vergleichbarer Größe, das in 2023 erfolgswirksam realisiert werden dürfte.Nils Scharwächter und Tim Kruse, Analysten der Montega AG, bestätigen daher ihre Kaufempfehlung für die PANTAFLIX-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 2,00 Euro. (Analyse vom 29.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link