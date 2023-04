Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Kurzprofil PALFINGER AG:



Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) ist der weltweit führende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit rund 11.700 Mitarbeitern, 34 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk von rund 5.000 Stützpunkten stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette.



Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2021 einen Rekordumsatz von EUR 1,84 Mrd. 2022 feiert PALFINGER unter dem Motto "Celebrating the future since 1932" sein 90jähriges Jubiläum. (28.04.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - PALFINGER-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des österreichischen Kran-Spezialisten PALFINGER (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) unter die Lupe.Die endgültigen Q1/23-Ergebnisse von PALFINGER hätten den bereits vorab gemeldeten Zahlen entsprochen. Der Umsatz habe sich auf EUR 592 Mio. (+22%) belaufen und das EBIT sei auf EUR 49 Mio. (+61%) gestiegen, was eine Margensteigerung um 200 Basispunkte auf 8,3% impliziere. Die Verbesserung sei durch Preiseffekte, die zunehmend schlagend worden seien, einen soliden Produktmix (vor allem in Europa) und Verbesserungen in der Lieferketteneffizienz getrieben worden.Der operative Cash Flow habe auf EUR 36 Mio. verbessert werden können (gegenüber EUR -9 Mio. in Q1/22), obwohl der Working Capital-Verbrauch weiterhin angestiegen sei (erhöhte Lagerbestände). Angesichts von Investitionen in Höhe von EUR 45 Mio. sei der FCF im negativen Bereich geblieben. Infolgedessen sei die Nettoverschuldung auf EUR 641 Mio. (Verschuldungsgrad 95%) gestiegen, verglichen mit EUR 610 Mio. zum Jahresende 2022 und EUR 542 Mio. in Q1/22.Vor etwa zwei Wochen habe das Management den Ausblick für das GJ 2023 präzisiert. PALFINGER rechne mit einem Umsatz von mehr als EUR 2,4 Mrd. (was ein Wachstum von ca. 10% gegenüber dem Vorjahr bedeute, wobei der Großteil davon preisgetrieben sei) und einem EBIT von EUR 200 Mio. (was eine Steigerung von etwa einem Drittel bedeute). Basierend auf Unternehmensaussagen, dass der Auftragsbestand bereits ins Q4/23 reiche, sollten die Ziele aus heutiger Sicht gut untermauert sein. Gegenüber der EBIT-Prognose von EUR 186 Mio. ergebe sich ein gewisses Reaktionspotential. Allerdings werde der Konzern diese Jahr auch höher als erwartete Investitionen tätigen.Die letzte Empfehlung zur PALFINGER-Aktie lautet "Kauf", so Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 28.04.2023)Offenlegungen:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.