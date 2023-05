6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



Börsenplätze PALFINGER-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PALFINGER-Aktie:

30,15 EUR -0,50% (09.05.2023, 12:57)



Wiener Börse-Aktienkurs PALFINGER-Aktie:

30,40 EUR +0,50% (09.05.2023, 14:09)



ISIN PALFINGER-Aktie:

AT0000758305



WKN PALFINGER-Aktie:

919964



Ticker-Symbol PALFINGER-Aktie:

PFI



Wiener Börse-Symbol PALFINGER-Aktie:

PAL



Kurzprofil PALFINGER AG:



Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) ist ein österreichisches Unternehmen, das sich mit der Herstellung von hydraulischen Hebe-, Lade- und Handlingsystemen für alle Schnittstellen in der Transportkette beschäftigt. Das Kernprodukt des Unternehmens ist der LKW-Knickarmkran, der in rund 150 Modellen erhältlich ist. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Teleskopkrane, Forst- und Recyclingkrane, Containerumschlagsysteme, Mitnahmestapler, Ladebordwände, Hightech-Eisenbahnanwendungen und Hubarbeitsbühnen sowie die dazugehörigen Dienstleistungen. (09.05.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - PALFINGER-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PALFINGER AG (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) weiterhin zu kaufen.Der Umsatz im ersten Quartal habe sich auf EUR 592 Mio. belaufen und das EBIT sei auf EUR 49 Mio. (+61%) gestiegen, was eine Margensteigerung um 200 Basispunkte auf 8,3% impliziere. Die Verbesserungen seien durch zunehmend wirksame Preiseffekte, einen soliden Mix an Produkten sowie Optimierungen in der Effizienz der Lieferkette angetrieben worden. Der operative Cashflow habe im Vergleich zum ersten Quartal 2022 von EUR -9 Mio. auf EUR 36 Mio. verbessert werden können.Gemäß den Aussagen von PALFINGER werde für das laufende Jahr ein Umsatz von mehr als EUR 2,4 Mrd. erwartet, was einem Wachstum von etwa 10% im Vergleich zum Vorjahr entspreche. Ein Großteil dieses Wachstums werde durch Preiseffekte getrieben. Zudem werde ein EBIT von EUR 200 Mio. prognostiziert, was einer Steigerung um rund ein Drittel entspreche. Basierend auf der Aussage des Unternehmens, dass der Auftragsbestand bereits bis zum vierten Quartal 2023 reiche, seien die Ziele derzeit gut begründet.Die Wachstumsstrategie, die das Unternehmen bis zum Geschäftsjahr 2027 zum Umsatzziel von EUR 3 Mrd. führen solle, sei bereits in vollem Gange. Es werde jedoch immer deutlicher, dass die entsprechenden Investitionsausgaben und der Bedarf an Betriebskapital die Cash Conversion bremsen würden. Das Unternehmen werde in diesem Jahr voraussichtlich Investitionen in Höhe von rund EUR 180 Mio. tätigen. Eine ähnliche Summe dürfte im Geschäftsjahr 2024 investiert werden.Nachdem das Unternehmen zum Ende des Geschäftsjahres 2022 eine Nettoverschuldung von etwas mehr als EUR 600 Mio. aufgetürmt habe, würden die Analysten der RBI in den kommenden Jahren eine weitere, wenn auch moderatere Erhöhung, mit einem Höhepunkt von rund EUR 660 Mio. im Geschäftsjahr 2024 erwarten. Dank steigender Gewinne sollten wichtige Verschuldungskennzahlen bereits zum Ende des Geschäftsjahres 2022 ihren höchsten Stand erreicht haben. Die Analysten der RBI würden davon ausgehen, dass der Verschuldungsgrad bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 von circa 90% in 2022 auf etwa 80% zurückgehen werde. Eine Option zur Reduzierung der Verschuldung sei die mögliche Platzierung der rückerworbenen Aktien.Aufgrund der vielversprechenden Q1-Ergebnisse und der optimistischen Prognose für das Geschäftsjahr 2023 hätten die Analysten der RBI ihre Schätzungen angepasst. Die Analysten der RBI würden das Kursziel von EUR 35 auf EUR 37 erhöhen und ihre Kaufempfehlung bekräftigen. Der Investment-Case bleibe weiterhin attraktiv, da das Unternehmen aufgrund eines hohen Auftragsbestands, der Expansion außerhalb Europas und einer guten Preissetzungsmacht ein überzeugendes Umsatzwachstumspotenzial habe.Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bewertet die PALFINGER-Aktie nach wie vor mit "Kauf" ein. (Analyse vom 09.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.