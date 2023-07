7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil PALFINGER AG:



Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) ist ein österreichisches Unternehmen, das sich mit der Herstellung von hydraulischen Hebe-, Lade- und Handlingsystemen für alle Schnittstellen in der Transportkette beschäftigt. Das Kernprodukt des Unternehmens ist der LKW-Knickarmkran, der in rund 150 Modellen erhältlich ist. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Teleskopkrane, Forst- und Recyclingkrane, Containerumschlagsysteme, Mitnahmestapler, Ladebordwände, Hightech-Eisenbahnanwendungen und Hubarbeitsbühnen sowie die dazugehörigen Dienstleistungen. (28.07.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - PALFINGER-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PALFINGER AG (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) unter die Lupe.Die endgültigen Q1-Ergebnisse von PALFINGER hätten den bereits vorab gemeldeten Zahlen entsprochen. Für 2023 rechne der Konzern mit einem Umsatz von mehr als EUR 2,4 Mrd. und einem EBIT von EUR 200 Mio.In Q2 sei PALFINGERs Umsatz um 13% auf EUR 623 Mio. gestiegen und habe damit nur marginal unter der Analysten-Schätzung von EUR 638 Mio. gelegen. Speziell Nordamerika habe sich als Wachstumsmotor aufgrund der hohen Nachfrage nach Mitnahmestaplern sowie Servicekranen gezeigt. Das operative Ergebnis habe positiv überrascht. Das EBIT sei um 25% auf EUR 62 Mio. gestiegen, was eine starke EBIT-Marge von 10% impliziere. Adjustiert um eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von EUR 3 Mio. aufgrund von Restrukturierungsmaßnahmen läge die operative Marge sogar um 50 Basispunkte höher und das EBIT ca. 7% über den Analysten-Schätzungen.Für GJ 23 habe PALFINGER die Umsatzerwartung leicht zurückgenommen und gehe nun von einem Jahresumsatz von EUR 2,4 Mrd. aus. Zuletzt seien noch "über 2,4 Mrd." in Aussicht gestellt worden. Das Management habe dies mit Nachfragerückgängen in der Region EMEA begründet, welche hauptsächlich auf die Abschwächung in der Bauindustrie zurückzuführen seien. PALFINGERs Wettbewerber Hiab habe kürzlich ebenfalls einen Rückgang der Nachfrage in Europa berichtet.Trotz Anpassung der Umsatzerwartung halte PALFINGER am ausgegebenen EBIT-Ziel von EUR 200 Mio. fest. Als Gründe hierfür nenne der Konzern eine Erholung der Lieferketten sowie Preisrückgänge für Rohmaterialien und Logistik. Die Umsatz- und EBIT-Schätzungen für GJ 2023 lägen bei EUR 2,47 Mrd. sowie EUR 203 Mio.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.