7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze PALFINGER-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PALFINGER-Aktie:

24,25 EUR +0,41% (07.03.2024, 10:56)



Wiener Börse-Aktienkurs PALFINGER-Aktie:

24,15 EUR +0,42% (07.03.2024, 11:32)



ISIN PALFINGER-Aktie:

AT0000758305



WKN PALFINGER-Aktie:

919964



Ticker-Symbol PALFINGER-Aktie:

PFI



Wiener Börse-Symbol PALFINGER-Aktie:

PAL



Kurzprofil PALFINGER AG:



Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) ist ein österreichisches Unternehmen, das sich mit der Herstellung von hydraulischen Hebe-, Lade- und Handlingsystemen für alle Schnittstellen in der Transportkette beschäftigt. Das Kernprodukt des Unternehmens ist der LKW-Knickarmkran, der in rund 150 Modellen erhältlich ist. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Teleskopkrane, Forst- und Recyclingkrane, Containerumschlagsysteme, Mitnahmestapler, Ladebordwände, Hightech-Eisenbahnanwendungen und Hubarbeitsbühnen sowie die dazugehörigen Dienstleistungen. (07.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - PALFINGER-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der PALFINGER AG (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.PALFINGERs Umsatz und EBIT für das Geschäftsjahr 2023 hätten sich auf fast EUR 2,45 Mrd. bzw. EUR 210 Mio. belaufen und damit die Ziele von EUR 2,4 Mrd. bzw. "über EUR 200 Mio." erfüllt. Im Vergleich zu den RBI-Prognosen (EUR 2,47 Mrd. und EUR 203 Mio.) habe das EBIT im 4. Quartal fast 20% darüber gelegen, allerdings der Konsensschätzung entsprochen. Allerdings sei das Ergebnis etwas positiv beeinflusst worden, da PALFINGER überschüssige Chassis weiterverkauft habe. Daher würden die Analysten der RBI das 4. Quartal auf vergleichbarer Basis als ein "in-line"-Quartal betrachten. Die Abweichung habe sich auch im Ergebnis niedergeschlagen: Der Gewinn je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 habe mit EUR 3,10 über der Annahme der Analysten der RBI von EUR 3,02 EUR gelegen.Das Unternehmen habe zudem eine Dividende von EUR 1,05 vorgeschlagen (unter Beibehaltung der langjährigen Ausschüttungspolitik von einem Drittel), was leicht über der RBI-Schätzung von EUR 1,0 gelegen habe.Das Management habe darauf hingewiesen, dass der Auftragsbestand bis zum Ende des zweiten Quartals vorausblicken lasse, aber eingeräumt, dass die Visibilität auf das zweite Halbjahr begrenzt sei. Während für Nordamerika weiteres Wachstum in Aussicht gestellt werde, sei in der EMEA-Region (der größten und profitabelsten Region) derzeit keine Erholung spürbar. Der Aufschwung im Segment der Marinekrane sei bestätigt worden. Vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen sei PALFINGER ungewöhnlich vage geblieben und habe auf eine Finanzprognose für das laufende Jahr verzichtet. Das Management habe jedoch von stabilen Umsätzen im 1. Halbjahr und einer "guten Profitabilität" gesprochen. Letzteres sei jedoch als niedrigere Marge zu interpretieren, da die Schwäche in EMEA (vor allem Deutschland, Frankreich und Skandinavien) nicht durch Nordamerika kompensiert werden könne.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur PALFINGER-Aktie lautet "Kauf", so Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 07.03.2024)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.