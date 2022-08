3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze PALFINGER-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PALFINGER-Aktie:

25,15 EUR -2,52% (03.08.2022, 15:41)



Wiener Börse-Aktienkurs PALFINGER-Aktie:

25,15 EUR -2,71% (03.08.2022, 15:35)



ISIN PALFINGER-Aktie:

AT0000758305



WKN PALFINGER-Aktie:

919964



Ticker-Symbol PALFINGER-Aktie:

PFI



Wiener Börse Ticker-Symbol PALFINGER-Aktie:

PAL



Kurzprofil PALFINGER AG:



Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) ist der weltweit führende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit rund 11.700 Mitarbeitern, 34 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk von rund 5.000 Stützpunkten stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette.



Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2021 einen Rekordumsatz von EUR 1,84 Mrd. 2022 feiert PALFINGER unter dem Motto "Celebrating the future since 1932" sein 90jähriges Jubiläum. (03.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - PALFINGER-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des österreichischen Kran-Spezialisten PALFINGER (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL).Die Q2/2022-Zahlen von PALFINGER seien primär von einem dynamischen Umsatzwachstum determiniert worden. Der Konzern habe die Erlöse um 16% auf EUR 553 Mio. steigern und damit die Analysten-Schätzung um 11% übertreffen können. Neben Preiseffekten habe das Unternehmen auch maßgeblich von positiven Währungseinflüssen profitiert. Wie bereits in Q1 sei allerdings deutlicher Margendruck sichtbar gewesen. Die Kombination aus höheren Material- und Energiekosten, Lieferkettenproblemen und zeitverzögerter Realisierung von Erhöhungen der Verkaufspreise hätten in einem Rückgang des EBIT um 4% auf EUR 50 Mio. resultiert. Damit habe PALFINGER dennoch über den Prognosen gelegen. Der Nettogewinn sei um 19% auf rund EUR 26 Mio. zurückgegangen.Wie schon in Q1 sei der operative Cashflow in Q2 durch den massiven Aufbau von Umlaufvermögen (primär Vorräte) negativ beeinflusst gewesen und habe in H1 bei EUR -82 Mio. gelegen. Die Nettoverschuldung sei dadurch von EUR 477 Mio. per Jahresende 2021 auf EUR 604 Mio. angestiegen. Für H2 habe das Management eine Reduktion des Umlaufvermögens um rund EUR 100 Mio. in Aussicht gestellt.Für GJ 2022 habe das Management das vor Kriegsausbruch kommunizierte Umsatzziel von EUR 2 Mrd. wieder eingesetzt und damit die Markterwartungen übertroffen. Für H2 impliziere der Ausblick eine im Jahresvergleich stabile Entwicklung. Neben dem hohen Auftragspolster (Auftragseingang in H1 2022 habe über dem Vorjahr gelegen) sollten auch zunehmende Effekte aus Preiserhöhungen realisiert werden.Nachfrageseitig stelle sich das Management auf eine Abschwächung in den europäischen Kernmärkten ein. Zwar sei man für Nord- und Lateinamerika weiterhin zuversichtlich, allerdings könnte sich in Summe der Auftragseingang des Konzerns in H2 volumenmäßig um 10 bis 15% reduzieren.Der vermutlich schwächeren Nachfrage stehe eine weiterhin hohe Preissetzungsmacht entgegen. In Q4 sollte erneut eine Preiserhöhung effektiv werden und für Anfang 2023 sei bereits eine weitere 6%-ige Erhöhung avisiert worden. Zudem werde im neuen Jahr eine dynamische Preispolitik in der EMEA-Region implementiert. Dabei werde der Verkaufspreis an den deutschen Erzeugerpreisindex für Maschinen gekoppelt. Dieser habe historisch eine hohe Korrelation mit der Kostenentwicklung von PALFINGER gezeigt. Damit solle eine kontinuierlichere Margenentwicklung möglich sein. Würden vordefinierte Schwellwerte erreicht, so führe dies zu einer Anpassung des Preises.Kostenseitig gebe es sowohl Lichtblicke als auch Schattenseiten. So sei angesichts sinkender Stahlpreise ab dem kommenden Jahr eine gewisse Entlastung bei den Materialkosten möglich. Zudem habe sich die Verfügbarkeit von Halbleitern und LKW-Chassis verbessert. Demgegenüber sei vor dem Hintergrund der hohen Inflation eine deutliche Erhöhung der Personalkosten im Rahmen der KV-Verhandlungen zu erwarten. Auch die Energiekosten sollten deutlich steigen.Die Q2-Ergebnisse und das Ziel, im laufenden Jahr den Umsatz auf EUR 2 Mrd. zu steigern, hätten über den Erwartungen gelegen. Für PALFINGER gelte es, gekonnt durch ein herausforderndes Makroumfeld zu manövrieren. Das Ausmaß einer Abschwächung der europäischen Nachfrage werde entscheidend sein. Ein möglicher Lieferstopp von russischem Gas sei gesamtwirtschaftlich hierbei vermutlich das signifikanteste Risiko. Basierend auf den aktuellen BIP-Wachstumserwartungen erscheine jedoch auch im kommenden Jahr moderates Wachstum möglich.Die Kombination aus weiteren Preiserhöhungen, weniger Friktionen in den Lieferketten und intakten Aussichten in den Überseemärkten würden den Analysten zuversichtlich stimmen, dass in GJ 2023 das Rekordergebnis aus 2021 eingestellt werden könne. Kurzfristig gehe er davon aus, dass politische bzw. makroökonomische Faktoren die wesentlichen kurzfristigen Treiber seien. Trotz leicht angehobener Gewinnschätzungen senke er das Kursziel aufgrund höherer Verschuldungsannahmen und höherer Diskontierungssätze von EUR 33 auf EUR 31.Die Kaufempfehlung für die PALFINGER-Aktie hat unverändert Bestand, so Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 03.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen: