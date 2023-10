Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze PALFINGER-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PALFINGER-Aktie:

22,65 EUR +5,84% (30.10.2023, 10:17)



Wiener Börse-Aktienkurs PALFINGER-Aktie:

22,45 EUR +7,42% (30.10.2023, 11:18)



ISIN PALFINGER-Aktie:

AT0000758305



WKN PALFINGER-Aktie:

919964



Ticker-Symbol PALFINGER-Aktie:

PFI



Wiener Börse-Symbol PALFINGER-Aktie:

PAL



Kurzprofil PALFINGER AG:



Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) ist ein österreichisches Unternehmen, das sich mit der Herstellung von hydraulischen Hebe-, Lade- und Handlingsystemen für alle Schnittstellen in der Transportkette beschäftigt. Das Kernprodukt des Unternehmens ist der LKW-Knickarmkran, der in rund 150 Modellen erhältlich ist. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Teleskopkrane, Forst- und Recyclingkrane, Containerumschlagsysteme, Mitnahmestapler, Ladebordwände, Hightech-Eisenbahnanwendungen und Hubarbeitsbühnen sowie die dazugehörigen Dienstleistungen. (30.10.2023/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - PALFINGER-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PALFINGER AG (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) unter die Lupe.Während der Umsatz in Q3 23 der Analystenerwartung entsprochen habe, habe PALFINGER diese ergebnisseitig übertreffen können. Gerieben von einem deutlichen Zuwachs von über 30% in Nordamerika (ca. ein Viertel der Gruppe) habe das Umsatzwachstum der Gruppe 8% auf EUR 584 Mio. betragem. Was Europa betreffe, so sei das Umsatzwachstum durch Preiseffekte getrieben worden. Das Konzern-EBIT von fast EUR 54 Mio. habe die Analystenprognose um 10% übertroffen, aber im Wesentlichen dem Konsens entsprochen. Positiv zu vermerken sei, dass sich damit die EBIT-Marge stärker als erwartet auf 9,2% verbessert habe. Dazu hätten neben sinkenden Material- und Logistikkosten auch besser funktionierende Lieferketten beigetragen. Der Gewinn je Aktie von EUR 0,80 EUR habe in der Mitte zwischen der Analystenprognose von EUR 0,75 und der Markterwartung von EUR 0,84 gelegen.Das Management habe das Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2023 von EUR 2,4 Mrd. bekräftigt, habe jedoch das EBIT-Ziel von EUR 200 Mio. auf "über EUR 200 Mio. erhöht." Die Analystenprognosen würden bei EUR 2,47 Mrd. bzw. EUR 203 Mio. liegen. Der Auftragsbestand sei weiter rückläufig und reiche bis zum Ende des Q1 24. Laut Firma sei der Auftragseingang in EMEA "auf einem niedrigen Niveau" und es werde keine kurzfristige Erholung erwartet. Die Dynamik in Nordamerika sei nach wie vor positiv und in der APAC-Region (vor allem in Indien) und bei Marinekränen sei ein gewisser Aufschwung zu erkennen.Die letzte Empfehlung zur PALFINGER-Aktie lautete "Kauf", so Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 30.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.